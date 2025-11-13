Amravati Wedding Attack: बडनेऱ्यातील लग्नसमारंभात नवरदेवावर प्राणघातक हल्ला; चाकूने सपासप वार अन्...

अमरावती : लग्नमंडपात स्वागतसमारंभ सुरू असताना एका युवकाने नवरदेवावरच प्राणघातक हल्ला करून हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची खळबळजनक घटना येथे घडली. तर दुसऱ्या बाजूने जखमी युवकाच्या नातेवाइकांनी हल्लेखोरांच्या घरी धाव घेत तोडफोड केल्यामुळे बडनेऱ्यात तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती..मंगळवारी (ता. ११) रात्री साडेदहा ते अकराच्या सुमारास साहिल लॉन येथे ही घटना घडली. सुजल राम समुद्रे (वय २२, रा. तिलकनगर, बडनेरा) असे हल्ल्यातील गंभीर जखमी नवरदेवाचे नाव असल्याची माहिती बडनेराचे पोलिस निरीक्षक सुनील चव्हाण यांनी दिली. दोघा युवकांविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी तर दुसऱ्या बाजूने संशयित हल्लेखोराच्या घरी जाऊन तोडफोड केल्याप्रकरणी एकूण १३ जणांविरुद्ध बडनेरा ठाण्यात दोन स्वतंत्र एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत..Kolhapur Shocking Incident : वाहन बाजूला घे एवढचं म्हणाला अन् थेट गळ्यावर वार केले, पत्नी मदतीसाठी याचना करत होती पण..., कोल्हापुरातील घटना.सुजल समुद्रे हा महापालिकेच्या बडनेरा उपविभागात स्वच्छता कामगार आहे. त्याच्या लग्नाचा कार्यक्रम मंगळवारी (ता. ११) साहिल लॉनमध्ये सुरू होता. त्याठिकाणी रात्री साडेनऊच्या सुमारास संशयित राघव जितेंद्र बक्षी हा स्टेजवर पोहोचला. त्याने काही विचार न करता सुजल समुद्रे या युवकावर चाकूने सपासप तीन ते चार वार करून हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. हल्ल्यात सुजल गंभीर जखमी झाला. त्यानंतर राघव बक्षी सहकाऱ्यासोबत पसार झाला..सदरप्रकरणामध्ये परस्परविरुद्ध बाजूने प्रीती जितेंद्र बक्षी (रा. माताफैल, बडनेरा) यांनी तक्रार दिली. त्यात सदर व्यक्तीचा मुलगा राघव बक्षी हा नऊ नोव्हेंबर रोजी सुजल याच्या लग्नासाठी गेला होता. राघव यानेच सुजलच्या लग्नाच्या वरातीमध्ये मोठ्या आवाजाचा लाउडस्पिकर ठरवून दिला होता. त्यामुळे दोन दिवसांपासून राघव बक्षी याला लाउडस्पिकरवाले पैशाची मागणी करीत होते..त्यावेळी राघव बक्षी हा सुजल याला भाड्याचे पैसे मागण्याकरिता गेला तेव्हा दोघांमध्ये वाद झाला होता. सुजलने शिवीगाळीनंतर राघव याचा फोन फेकून दिला होता. राघव तेथून घरी परत आल्यानंतर संशयित राम काशिनाथ समुद्रे, सोनू राम समुद्रे व शिव समुद्रे यांच्यासह दहा ते बारा जणांचा जमाव घरी आला. त्यांनी घरासमोरची दुचाकी, घरातील टीव्हीसह इतर सामानाची तोडफोड करून जवळपास २१ हजार ५०० रुपयांचे नुकसान केले, असा आरोप प्रीती जितेंद्र बक्षी यांनी तक्रारीत केल्यामुळे १३ जणांविरुद्ध बडनेरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Kolhapur Shocking Incident : वाहन बाजूला घे एवढचं म्हणाला अन् थेट गळ्यावर वार केले, पत्नी मदतीसाठी याचना करत होती पण..., कोल्हापुरातील घटना.पोलिसांनी परस्परविरुद्ध बाजूने नोंदविलेल्या तक्रारीवरून स्वतंत्र एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. अद्याप कुणालाही अटक झालेली नाही.- सुनील चव्हाण, पोलिस निरीक्षक, बडनेरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.