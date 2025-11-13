विदर्भ

Amravati Wedding Attack: बडनेऱ्यातील लग्नसमारंभात नवरदेवावर प्राणघातक हल्ला; चाकूने सपासप वार अन्...

Shocking incident at wedding hall in Amravati: लग्नमंडपात स्वागतसमारंभ सुरू असताना एका युवकाने नवरदेवावरच प्राणघातक हल्ला करून हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची खळबळजनक घटना येथे घडली.
Amravati Wedding Attack

Amravati Wedding Attack

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती : लग्नमंडपात स्वागतसमारंभ सुरू असताना एका युवकाने नवरदेवावरच प्राणघातक हल्ला करून हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची खळबळजनक घटना येथे घडली. तर दुसऱ्या बाजूने जखमी युवकाच्या नातेवाइकांनी हल्लेखोरांच्या घरी धाव घेत तोडफोड केल्यामुळे बडनेऱ्यात तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती.

Loading content, please wait...
Amravati
police
crime
attack
wedding
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com