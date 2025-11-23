Naldamanti Sagar Bridge: नळदमयंती सागर पुलाला केंद्राची मंजुरी; मोर्शी-आष्टी तालुक्यांना मिळणार विकासाची नवी जोडणी

मोर्शी : नळदमयंती सागर (अप्पर वर्धा धरण) गेटसमोरील मोर्शी व आष्टी या दोन तालुक्यांना थेट जोडणारा दीर्घकाळ प्रलंबित पूल बांधण्यास अखेर केंद्रीय मंजुरी प्राप्त झाली आहे. तब्बल ३५ कोटी रुपयांचा निधी प्रकल्पासाठी मंजूर झाल्याने स्थानिक नागरिकांच्या दशकांपासूनच्या मागणीची पूर्तता आता प्रत्यक्षात होणार आहे..हा पूल अप्परवर्धा धरण झाले तेव्हापासून आहे. या पुलाचे बांधकाम एवढ्या वर्षांपासून झाल्यामुळे नव्याने पूल करणे अत्यंत गरजेचे होते. धरणातून पाणी सोडल्यानंतर या पुलावर फार मोठी गर्दी राहते..कोणतीही घटना घडू शकते. त्यामुळे धरणाच्या गेटसमोर उंच पूल आसणे आवश्यक होते. आता नागरिकांना फायदा होईल. या पुलासाठी आमदार उमेश ऊर्फ चंदू यावलकर यांनी केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता..विभागीय स्तरापासून दिल्लीपर्यंत अनेकदा बैठका घेऊन त्यांनी हा विषय गांभीर्याने मांडला. या निर्णयामागे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे विशेष सहकार्य लाभल्याचे आमदार श्री. यावलकर यांनी सांगितले. तसेच प्रकल्पाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही आभार व्यक्त केले..Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.पूल पूर्ण झाल्यानंतर मोर्शी-आष्टी दरम्यानचा प्रवास मोठ्या प्रमाणात सुलभ होणार असून शेती, व्यापार, शिक्षण आणि आरोग्यसेवांच्या देवाणघेवाणीत गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण परिसराला विकासाची नवी दिशा लाभणार असल्याने स्थानिक नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.