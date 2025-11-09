Anganwadi Workers Pension: सेवानिवृत्तीच्या अल्प लाभावरच अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांची बोळवण; पेन्शन, ग्रॅच्युइटीचा प्रस्ताव धूळखात

चंद्रपूर : राज्य शासनाच्या प्रत्येक विभागांतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युइटीसह अन्य लाभ दिले जातात. मात्र, याला अंगणवाडी सेविका, मदतनीस अपवाद आहेत. राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागात कार्यरत सेविका, मदतनिसांना गेल्या पन्नास वर्षांच्या काळापासून ना पेन्शन मिळते ना ग्रॅच्युइटी. सेवानिवृत्तीचा अत्यल्प लाभ देऊन त्यांची बोळवण सुरू आहे. .विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने पेन्शन, ग्रॅच्युइटी देण्याचा निर्णय दिला असून, गुजरात सरकारने अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना ग्रॅच्युइटी लागू केली आहे. उर्वरित राज्यांनी या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही. राज्य सरकारने २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी अंगणवाडी योजना सुरू केली..Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिका कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड; प्रशासनाकडून २३,५०० रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर .एक ते पाच वर्षे वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षणाचे धडे मिळावे यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून या अंगणवाड्या चालविल्या जातात. योजना सुरू झाली तेव्हा सेविकेसाठी आठवी पास, तर मदतनीसासाठी पाच, सहावी पासची अट होती. तेव्हा सेविकांना १२५ रुपये तर मदतनिसांना केवळ ५० रुपये दरमहा मानधन मिळायचे. मानधनाचा हा हिस्सा केंद्र आणि राज्य शासन द्यायचे..महागाई वाढत गेली पण सेविका, मदतनिसांच्या मानधनात तुलनेने वाढ झाली नाही. दरवेळेस वाढीव मानधनासाठी अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेला रस्त्यावर उतरावे लागले. त्यांच्या लढ्याला यश आले. हळूहळू त्यांच्या मानधनात वाढ झाली. आजच्या घडीला सेविकेला १३ हजार रुपये आणि मदतनिसाला ६ हजार ५०० रुपये मानधन मिळते. मानधन मिळत असले तरी सेवानिवृत्तीनंतर जगायचे कसे असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांपुढे आहे. मागील दहा वर्षांपासून पेन्शनसाठी लढा सुरू आहे..मधल्या काळात अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी देण्याचा आदेश दिला. सर्वच राज्यांनी याची अंमलबजावणी करावी, असेही आदेश दिले. या आदेशानंतर गुजरात सरकारने ग्रॅच्युइटीसाठी २७६ कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्याचे वितरणही झाले. मात्र, अन्य सरकारने त्याची अजूनही अंमलबजावणी केली नाही..राज्यात एक लाख १२ हजार सेविका आणि तितक्याच मदतनीस सध्या कार्यरत आहे. पूर्वी या कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीची अट ६५ होती. मात्र, २०१८ पासून सेवानिवृत्तीचे वय ६० करण्यात आले. सेवानिवृत्तीनंतर सेविकांना १ लाख रुपये तर मदतनिसांना ७५ लाख रुपये लाभ दिला जाते. पेन्शन, ग्रॅच्युइटीच्या प्रतीक्षेत आजवर शेकडो सेविका, मदतनिसांचे निधन झाले आहे..पेन्शनसाठी ५२ दिवसांचा संपचंद्रपूर जिल्ह्यात महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून १९९८ पासून अंगणवाड्या सुरू आहे. जिल्ह्यात अडीच हजारांवर अंगणवाड्यांमध्ये पाच हजारांवर तर राज्यभरात सव्वादोन लाख सेविका, मदतनीस कार्यरत आहे. पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीच्या मागणीसाठी तब्बल ५२ दिवसांचा संप पुकारण्यात आला होता. या संपाने राज्यभरातील अंगणवाड्या ठप्प पडल्या होत्या. या संपाची दखल घेत सरकारने पेन्शन लागू करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्याची अजूनही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही..Dhule Municipal Corporation : धुळे महापालिकेचा मोठा निर्णय; कचरा संकलनासाठी वर्षाकाठी १८ कोटी ३२ लाखांचा खर्च मंजूर.सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागात कार्यरत सेविका, मदतनिसांना पेन्शन, ग्रॅच्युइटी दिली जात नाही. त्यामुळे या दोन्ही मागण्यांसाठी लढा यापुढेही सुरूच राहील.प्रा. रमेशचंद्र दहीवडे,अध्यक्ष, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना चंद्रपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.