विदर्भ

Anganwadi Workers Pension: सेवानिवृत्तीच्या अल्प लाभावरच अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांची बोळवण; पेन्शन, ग्रॅच्युइटीचा प्रस्ताव धूळखात

The Long Fight for Pension and Gratuity Rights: अंगणवाडी सेविका-मदतनिसांना पेन्शन, ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळावा, महाराष्ट्रात सव्वादोन लाख कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित.
Anganwadi Workers Pension

Anganwadi Workers Pension

sakal

श्रीकांत पेशट्टीवार
Updated on

चंद्रपूर : राज्य शासनाच्या प्रत्येक विभागांतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युइटीसह अन्य लाभ दिले जातात. मात्र, याला अंगणवाडी सेविका, मदतनीस अपवाद आहेत. राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागात कार्यरत सेविका, मदतनिसांना गेल्या पन्नास वर्षांच्या काळापासून ना पेन्शन मिळते ना ग्रॅच्युइटी. सेवानिवृत्तीचा अत्यल्प लाभ देऊन त्यांची बोळवण सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Pension
Recruitment
women
policy
Anganwadi employee

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com