Anganwadi Nutrition: अंगणवाडीत नोव्हेंबरपासून मिळणार ‘व्हेज पुलाव’; कुपोषणाविरुद्ध पाऊल, पोषण आहार झाला अधिक रुचकर

नागपूर: अंगणवाडीतून वितरित होणारा पोषण आहार आता केवळ पौष्टिकच नव्हे, तर अधिक चवदारही होणार आहे. आहाराच्या मेनूमध्ये महिला व बालविकास विभागाने व्यापक बदल केले असून, नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२६ पासून ‘व्हेज पुलाव’सह नवीन पदार्थांचा समावेश करण्यात येणार आहे. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.या बदलामुळे लाभार्थ्यांचा आहारावरील उत्साह वाढण्याबरोबरच कुपोषणाविरुद्धच्या मोहिमेलाही बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा (आयसीडीएस) योजनेअंतर्गत अंगणवाड्यांमार्फत घरपोच पोषण आहार वितरित केला जातो. मात्र, वारंवार एकाच प्रकारचा आहार मिळत असल्याने अनेक लाभार्थी तो नियमितपणे खात नसल्याचे आढळून आले होते. यावर उपाय म्हणून पोषणमूल्य कायम ठेवत पदार्थांमध्ये विविधता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..सुधारित मेनूनुसार तूरडाळ खिचडी प्रीमिक्सच्या जागी आता व्हेज पुलाव दिला जाणार आहे. मुलांची पसंती असलेली मूगडाळ खिचडी प्रीमिक्स कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यासोबत स्वतंत्र मसाल्याचे पाकीटही दिले जाणार आहे. त्यामुळे घरच्या घरी आवडीनुसार चवदार खिचडी तयार करता येणार आहे. याशिवाय भरड धान्ययुक्त मिश्रणाऐवजी बहुधान्ययुक्त पौष्टिक पफ उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, तर बहुधान्य-प्रथिने मिश्रणाचा पर्यायही कायम राहणार असल्याने लाभार्थ्यांना पोषणासह विविध पदार्थांचा पर्याय मिळेल. .त्यामुळे आहार अधिक रुचकर आणि स्वीकारार्ह करण्यासाठी पाककृतींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. नवीन पदार्थांचा नियमित पुरवठा सुरू झाल्यानंतर बालकांचे पोषण, गरोदर व स्तनदा मातांचे आरोग्य आणि किशोरवयीन मुलींच्या पोषण स्थितीत सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.लाभार्थ्यांच्या मागणीनुसार महिला व बाल विकास विभागाने नोव्हेंबर -डिसेंबरपासून घरपोच आहारामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त चविष्ट आणि पौष्टिक आहार मिळावा हा यामागचा उद्देश आहे. यामुळे व्हेज पुलाव, मल्टीग्रेन न्यूट्री पॅक आणि स्वतंत्र मसाला यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांना निश्चित स्वरूपात हा आहार आवडेल अशी खात्री आहे.-डॉ. कैलास घोडके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण), जिल्हा परिषद, नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.