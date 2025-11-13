Anil Deshmukh: 'त्या' तरुणाला पत्नी मिळवून देण्यासाठी अनिल देशमुखांचे प्रयत्न; पदाधिकाऱ्यांना दिल्या सूचना, १०० मुलांमागे किती मुली?

Marriage Issues: राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये अकोल्यात शनिवारी शेतकरी संवाद मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात एका तरुणाने पवारांना एक निवेदन दिलं. त्या निवेदनात लग्नासाठी मुलगी मिळवून द्या, अशी मागणी केली. एकाकीपणा असह्य होतोय, त्यामुळे कुठल्याही जातीची मुलगी चालेल.. असंही त्या तरुणाने पत्रामध्ये म्हटलं आहे. हे पत्र आता सोशल मीडियामध्ये चांगलंच व्हायरल झालं आहे..राज्याचे माजी गृहमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे नेते अनिल देशमुख आता या तरुणाला लग्नासाठी मुलगी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना तशा सूचनादेखील दिल्यात. गुरुवारी ते माध्यमांशी बोलत होते. शंभर मुलांमागे मुलींची घटती संख्या किती आहे, हेही त्यांनी सांगितलं..अनिल देशमुख म्हणाले की, अकोला दौऱ्यावर असताना तरुणांनी लग्न होत नसल्याबद्दल निवेदन दिलं. लग्न जुळत नाहीत, त्यामुळे कोणत्याही समाजाची मुलगी असली तरी चालेल, मुलगी मिळून द्या असे पत्र लिहिले. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, बेरोजगारी आहे, शेतमालाला भाव नाही.. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मुलं लग्नाविना राहत आहेत. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील मुलींच्या अपेक्षाही वाढलेल्या आहे, ग्रामीण भागातला मुलगा नको अशा अपेक्षा आहेत..BJP News: तळीरामांची सोय? निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप नेत्याच्या घरी आढळला मद्यसाठा, तब्बल ४५ पेट्या अवैध दारू.देशमुख पुढे म्हणाले, शंभर मुलांमागे मुलींची संख्या घटलेली आहे. शंभर मुलांमागे ९० ते ९५ मुली, असं चित्र आहे. सोलापूरमध्ये 2022 मध्ये ग्रामीण भागातील मुलांनी मुंडावळ्या बांधून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. ही सामाजिक समस्या आहे, शरद पवार यांना मोठ्या आशेने त्यांनी हे पत्र दिले आहे. या कामात मुलगी बघून द्या, असे त्यांनी विनंती केलीय. त्यामुळे मी पदाधिकाऱ्यांना सांगितलं तुमच्या दृष्टीने काय मदत करता येईल ती करा.. या सगळ्या संदर्भात मी सूचना दिल्या आहेत..Mundhwa Land Scam : नजराणा भरला असल्याचे बनावट पत्र सादर; शीतल तेजवानी, ‘अमेडिया’कडून सरकारची फसवणूक .''अनेक गावांमध्ये लग्नाविना तरुण आहेत. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न असल्यामुळे मुली मिळत नाहीत. त्याचबरोबर बेरोजगारी असल्याने शहरातील नवरा पाहिजे, अशी मुलींची अपेक्षा आहे. नोकरी करणारा पाहिजे, शेती करणारा नवरा नको.. अशी एक सामाजिक स्थिती निर्माण झाली आहे.'' असं अनिल देशमुख म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.