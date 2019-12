अंजनगावसुर्जी सभापतिपदासाठी निघणार सोडत

अमरावती : अंजनगावसुर्जी पंचायत समितीच्या सभापतिपदाचा दावेदार अनुसूचित जमातीऐवजी नागरिकांचा मागासप्रवर्ग व अनुसूचित जाती (महिला) या संवर्गातून ठरविला जाईल. त्यासाठी 30 डिसेंबरपूर्वी सोडत काढली जाईल.

चिखलदरा, चांदूरबाजार, मोर्शी, वरुड, अमरावती, अचलपूर, अंजनगावसुर्जी, दर्यापूर, भातकुली व नांदगावखंडेश्‍वर पंचायत समितीच्या सभापतिपदाची सोडत यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात काढण्यात आली. त्या सोडतीमध्ये अंजनगावसुर्जी पंचायत समितीचे सभापतिपद अनसूचित जमाती (महिला) या संवर्गासाठी राखीव झाले. मात्र निवडणुकीनंतर या संवर्गातील सदस्य उपलब्ध झालेला नाही. परिणामी अंजनगावसुर्जी पंचायत समितीच्या सभापतिपदासाठी नव्याने सोडत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. नागरिकांचा मागासप्रवर्ग व अनुसूचित जाती या दोन्ही प्रवर्गात महिला सदस्य उपलब्ध आहेत. त्या दोहोंमधून सोडत काढून सभापतिपदाचा दावेदार 30 डिसेंबरपूर्वी निश्‍चित केला जाईल. सर्वसाधारणपणे पुढील आठवड्यात ही सोडत तहसीलस्तरावर काढली जाण्याचा अंदाज आहे.

पंचायत समित्यांच्या सभापती व उपसभापतिपदाची निवडणूक 30 डिसेंबरला होणार आहे. त्याबाबतचा कार्यक्रम निवडणूक विभागाने निश्‍चित केला आहे. विदर्भात ईथे आहे मुख्यमंत्र्यांचे आजोळ... नामनिर्देशनाची वेळ ः 30 डिसेंबर, सकाळी 11 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत

सभेचे कामकाज सुरू करण्याची वेळ ः 30 डिसेंबर, दुपारी 2 वाजता.

उमेदवारांची नावे वाचून दाखविण्याची वेळ ः दुपारी 2 ते 2.10

उमेदवारी मागे घेण्याची वेळ ः छाणनी संपल्यानंतर 15 मिनिटे

मतदानाची तत्काळ वेळ ः उमेदवारी मागे घेण्याची वेळ संपल्यानंतर

निवडीचा क्रम ः प्रथम सभापती, नंतर उपसभापती.



Web Title: Anjangaon Surjee will leave for the post of chairman