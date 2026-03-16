Moringa Green Tea: बुडत्या शेतीला ग्रीन टीने दिली ‘उमेद’; शेवग्यापासून तयार ग्रीन टी ब्रँड म्हणून येतोय उदयास

नागपूर : आधुनिक शेतीची कास धरीत शेवग्याची शेती केली. उत्पादनाला बाजारात योग्य दर मिळत नसल्याने प्रयोग फसल्याची अपर्णा वानखेडे यांना जाणीव झाली. मात्र, प्रयत्न सोडले नाही. विज्ञान केंद्रातून ग्रीन टी तयार करण्याचे पाच वर्षापूर्वी प्रशिक्षण घेत उत्पादन सुरू केले. आज संकल्प स्वयंसहायता महिला बचत गटाचा 'वानखेडे मोरिंगा डीप ग्रीन टी' ब्रँड म्हणून उदयास येत आहे..अमरावतीच्या मोर्शी तालुक्यातील वडगाव येथील अपर्णा वानखेडे यांच्याकडे ३ एकर शेती आहे. त्यांत शेवग्याच्या शेतीला सुरुवात केली. आरोग्याबाबत जागरूकता वाढत असताना प्रयोग यशस्वी होईल, असे त्यांना वाटले..मात्र, स्थानिक बाजारात उत्पादनाला मागणीच नसल्याने निराशा झाली. त्यांनी हार न मानता कृषी विज्ञान केंद्रातून शेवग्याची ग्रीन टी बनविण्याचे प्रशिक्षण घेत विविध बाय प्रॉडक्ट तयार करीत स्थानिक बाजारात विक्रीला सुरुवात केली..सुरुवातीची दोन वर्षे विक्री आणि वितरणाला त्रास झाला. मात्र, एकदा जोडलेला ग्राहक कायम टिकून राहिल्याने त्यांचा प्रयोग यशस्वी झाला. मोरिंगाच्या पानांमध्ये व्हिटॅमिन ए, सी, कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि लोहासारखे अनेक महत्त्वाचे पोषक घटक असतात. मोरिंगा (शेवगा) पाने आणि शेंगांपासून तयार होणारा चहा सध्या आरोग्यदायी पेय म्हणून लोकप्रिय होत आहे. शहरातील रेशीमबाग मैदानावर सुरू असलेल्या राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनात हे उत्पादन ठेवले आहे..उमेदची मदत आणि व्यवसायाला गतीबुडत्या शेतीला उमेदने मदत केली. व्यावसायिक प्रशिक्षणानंतर पॅकेजिंग ब्रांडिंग सुरू केली. मोरिंगा पावडर, मोरिंगा ग्रीन टी, मोरिंगा ड्रायफ्रुट, मोरिंगा बाथ सोप, मोरिंगा डीप ग्रीन टी आदी उत्पादने तयार केली जातात. यातून वार्षिक किमान ६ ते ७ लाखांचे उत्पन्न मिळते. खर्च वजा जात किमान ४ लाख रुपयांचा नफा मिळत असल्याचे अपर्णा वानखेडे यांनी सांगितले..मोरिंगा ग्रीन टीचे हे आहेत फायदेरोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी मोरिंगाचा चहा उपयुक्त मानला जातो. सर्दी, खोकला आणि थकवा यासारख्या समस्यांपासून संरक्षण, पचनक्रिया सुधारते. शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर काढण्यास सहाय्यक. वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि शरीरातील चरबी कमी करण्यासाठी मदत करते. रक्तदाब आणि साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठीही मोरिंगाचा चहा उपयुक्त आहे. शिवाय त्वचा आणि केसांच्या आरोग्यासाठीही मोरिंगाचा चहा फायदेशीर मानला जातो..आरोग्यासाठी हानिकारक ठरणाऱ्या चहाला पर्याय म्हणून आरोग्यवर्धक मोरिंगा टी उत्पादन बाजारात आणले. त्याला जागृक नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. - अपर्णा वानखेडे, सदस्य, संकल्प स्वयंसहायता महिला बचत गट.