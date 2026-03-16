विदर्भ

Moringa Green Tea: बुडत्या शेतीला ग्रीन टीने दिली ‘उमेद’; शेवग्यापासून तयार ग्रीन टी ब्रँड म्हणून येतोय उदयास

Organic Farming: अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी महिला अपर्णा वानखेडे यांनी शेवग्याच्या शेतीतून ‘वानखेडे मोरिंगा डीप ग्रीन टी’ हा ब्रँड उभा केला. स्थानिक बाजारात शेवग्याला योग्य दर न मिळाल्यानंतर त्यांनी कृषी विज्ञान केंद्रातून प्रशिक्षण घेऊन मोरिंगा ग्रीन टी, पावडर आणि इतर उत्पादने तयार करण्याचा व्यवसाय सुरू केला.
नागपूर : आधुनिक शेतीची कास धरीत शेवग्याची शेती केली. उत्पादनाला बाजारात योग्य दर मिळत नसल्याने प्रयोग फसल्याची अपर्णा वानखेडे यांना जाणीव झाली. मात्र, प्रयत्न सोडले नाही. विज्ञान केंद्रातून ग्रीन टी तयार करण्याचे पाच वर्षापूर्वी प्रशिक्षण घेत उत्पादन सुरू केले. आज संकल्प स्वयंसहायता महिला बचत गटाचा ‘वानखेडे मोरिंगा डीप ग्रीन टी’ ब्रँड म्हणून उदयास येत आहे.

Related Stories

No stories found.