अबब! खड्ड्यात एक दोन नव्हे आढळले तब्बल ९८ साप

आर्वी (जि. वर्धा) : शहरातील जाजूवाडी परिसरातील घराच्या बांधकामासाठी खड्डे खोदण्याचे काम (Digging pits) सुरू होते. दरम्यान, एका खड्ड्यात एक नाही दहा नाही तर तब्बल ९८ सापाची (98 snakes found) पिलावळ रविवारी दुपारी निघाल्याने खळबळ उडाली. (As many as 98 snakes were found in a pit at Wardha)

मनोज कुळमेथे, दुर्गादास कुळमेथे यांचे अगस्ती मार्ग येथे कंपाउंड वॉलच्या बांधकामासाठी खड्डे खोदणे सुरू होते. खड्ड्यात पहिले ६० नंतर ३८ असे तब्बल ९८ सापांची पिलावळ आढळून आल्याने ते घाबरले. त्यांनी लगेच सर्पमित्रांना याबाबतची माहिती दिली. यश सोयाम यांनी गरुडझेप वन्यजीव संरक्षण संस्थेचे प्राणीमित्र गौतम पोहणे यांच्याशी संपर्क केरून अनेक साप असल्याची माहिती दिली.

त्वरित सर्प मित्र रूपेश कैलाखे यांना संपर्क करून त्यांच्यासह सोयाम यांच्या घरी पोहोचून शहानिशा केली व तिथे पाणदिवड जातींचे बिनविषारी साप आढळून आले. गरुडझेपचे प्राणीमित्र मनीष ठाकरे, तुषार साबळे, अनिल माहोरे, संतोष पडोळे, संकेत मनोरे, रोशन सूरजुसे, दुर्गेश वानखडे यांनी ९८ सापांना पकडले. वनविभाग कार्यालय आर्वी येथे ९८ सापांची नोंदणी करून लहादेवी जलाशय वनपरिक्षेत्रात सुखरूप सोडून जीवनदान देण्यात आले.

