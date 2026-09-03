विदर्भ

Chandrapur Ashram School: आश्रमशाळेतील वरणात पाल आढळली; जेवणानंतर ३१ विद्यार्थ्यांना उलट्यांचा त्रास, चंद्रपूरमधील धक्कादायक प्रकार

Lizard Found In Dal At Chandrapur Ashram School 31 Fall Sick: वरणाच्या भांड्यात पाल अन् ३१ विद्यार्थ्यांना उलट्या; चंद्रपूरमधील आश्रमशाळेत धक्कादायक प्रकार
Chandrapur Ashram School Food Incident 31 Students Suffer Vomiting After Lizard Found In Dal During Lunch

Chandrapur Ashram School Food Incident 31 Students Suffer Vomiting After Lizard Found In Dal During Lunch

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जिवती: तालुक्यातील नगराळा येथील श्री अम्ब्रु नाईक खासगी आश्रमशाळेत वरणाच्या भांड्यात पाल पडल्याने विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याची घटना घडली. या घटनेची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली. बुधवारी (ता.२) अन्न व औषधी प्रशासन विभागाने भोजनाचे नमुने घेतले व अन्य बाबींची तपासणी केली.

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