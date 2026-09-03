Chandrapur Ashram School: आश्रमशाळेतील वरणात पाल आढळली; जेवणानंतर ३१ विद्यार्थ्यांना उलट्यांचा त्रास, चंद्रपूरमधील धक्कादायक प्रकार

जिवती: तालुक्यातील नगराळा येथील श्री अम्ब्रु नाईक खासगी आश्रमशाळेत वरणाच्या भांड्यात पाल पडल्याने विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याची घटना घडली. या घटनेची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली. बुधवारी (ता.२) अन्न व औषधी प्रशासन विभागाने भोजनाचे नमुने घेतले व अन्य बाबींची तपासणी केली..राजुरा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या ३१ विद्यार्थ्यांची प्रकृती आता स्थिर आहे. त्यांना सायंकाळपर्यंत डिस्चार्ज देण्यात आले. नगराळा येथील श्री अम्ब्रु नाईक खासगी आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या वरणाच्या भांड्यात पाल पडल्याचा प्रकार मंगळवारी (ता. १) सकाळी घडला. .विद्यार्थ्यांनी जेवण केल्यानंतर काही वेळातच त्यांना मळमळ आणि उलट्यांचा त्रास सुरू झाला. या घटनेला जबाबदार असलेल्या दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्रमशाळा व्यवस्थापनाने आश्वासन दिले आहे. सर्व ३१ विद्यार्थ्यांची प्रकृती आता स्थिर असून त्यांना बुधवारी सायंकाळी डिस्चार्ज देण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.