Loan Recovery Dispute: फायनान्स कंपन्यांच्या मनमानीवर कडूंचा हातोडा! कर्जवसुलीसाठी घराला लावलेले कुलूप तोडले; वसुलीदारांना गावबंदी करण्याचे आवाहन

आर्णी, : दुष्काळाने शेतकर्यांचे कंबरडे मोडले, मजुरांच्या हाताला काम नाही आणि सामान्य कुटुंबांचा उदरनिर्वाहही कठीण झाला आहे. अशा संकटाच्या काळात कर्जवसुलीसाठी थेट घरालाच कुलूप लावून कुटुंबाला बेघर करण्याच्या कथित प्रकारावर शिवसेनेचे विदर्भ नेते आमदार बच्चू कडू यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. आर्णी तालुक्यातील देऊरवाडी (बुटले) येथे फायनान्स कंपनीने लावलेले कुलूप त्यांनी स्वतः हातोड्याने तोडले. कुटुंबाला पुन्हा घरात प्रवेश मिळवून दिला. .दुष्काळात कर्जवसुलीचा तगादा लावणार्या फायनान्स कंपन्यांना गावबंदी करा, एक खडकूही भरू नका, असे थेट आवाहन त्यांनी ग्रामस्थांना केले. यावेळी प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष बिपीन चौधरी उपस्थित होते. आमदार कडू यांनी 1 नोव्हेंबर रोजी देऊरवाडी येथे भेट देऊन प्रकरणाची माहिती घेतली. देऊरवाडी येथील रवी संजय पत्रे (वय 28) यांनी सुमारे तीन वर्षांपूर्वी घराच्या बांधकामासाठी होम फायनान्स लिमिटेडकडे कर्ज घेतले होते. कंपनीने 5 लाख 90 हजार रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. .मात्र, प्रत्यक्षात 2 लाख 71 हजार रुपये मिळाल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. त्यापैकी 30 हजार रुपये भरल्याची माहिती रवी यांचे वडील संजय पत्रे यांनी दिली. हाताला काम नसल्याने पत्रे कुटुंबीय मजुरीसाठी पुण्याला गेले होते. त्यामुळे देऊरवाडीतील त्यांच्या घराला कुलूप होते. याचदरम्यान, 30 सप्टेंबर 2026 रोजी फायनान्स कंपनीचे प्रतिनिधी पोलिस बंदोबस्तात गावात आले. त्यांनी कुटुंबीयांचे कुलूप काढून कंपनीचे कुलूप लावून घर सीलबंद केल्याचा आरोप आहे. .प्रत्यक्षात 2 लाख 71 हजार रुपये मिळाले असताना आणि काही रक्कम परत भरली असतानाही सुमारे सहा लाख रुपये भरण्याचा तगादा लावला जात असल्याची बाब आमदार कडू यांच्यापर्यंत पोहोचली. त्यानंतर आमदार कडू यांनी देऊरवाडी गाठत घराला लावलेले कुलूप हातोड्याने तोडले. घराचा दरवाजा उघडून पत्रे कुटुंबीयांना पुन्हा घरात प्रवेश मिळवून दिला. वसुलीसाठी गावात येणार्या प्रतिनिधींनी अरेरावी केल्यास ग्रामस्थांनी एकजूट दाखवावी. संकटात सापडलेल्या कुटुंबाच्या पाठीशी गावाने उभे राहावे, अशी रोखठोक भूमिका बच्चू कडू यांनी मांडली..फायनान्स कंपन्यांच्या कथित सक्तीच्या वसुलीविरोधात राज्यभर आवाज उठविला जाईल. ज्या ठिकाणी फायनान्स कंपन्यांनी घरांना कुलूप लावले आहे, तेथे ही कुलपे तोडण्याची मोहीम राबविणार. आगामी अधिवेशनात सक्तीच्या कर्ज वसुलीविरोधात कायदा करण्यासाठी सरकारला भाग पाडणार.-बच्चू कडू, आमदार...कर्जाच्या तणावातून माजी सरपंचाची आत्महत्याआर्णी तालुक्यातील बेलोरा (वन) येथील माजी सरपंच रवींद्र देवराव मनवर यांनी फायनान्सच्या कर्जाच्या तणावातून आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. आमदार बच्चू कडू यांनी बेलोरा येथे भेट देऊन कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. मनवर यांच्या पत्नी, त्यांच्या दोन दिव्यांग मुलांची भेट घेऊन धीर दिला. कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.