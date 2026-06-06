विदर्भ

Chandrapur: मैत्रिणीशी बोलण जिवावर बेतल ; तरुणावर चाकूने हल्ला; कोठारी येतील घटना

Youth Attacked with Knife in Kothari Village: कोठारी (बल्लारपूर) येथे मैत्रिणीशी बोलत असल्याच्या संशयातून १९ वर्षीय तरुणावर चाकूने हल्ला करण्यात आला.
Chandrapur

Chandrapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बल्लारपूर: किरकोळ कारणावरून वाढलेल्या वैमनस्याचे रूपांतर थेट चाकू हल्यापर्यंत पोहोचले. ही धक्कादायक घटना बल्लारपूर तालुक्यातील कोठारी येथे घडली. गावातील एका युवतीशी बोलत असल्याच्या संशयातून तरुणावर चाकूने हल्ला करण्यात आला.

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