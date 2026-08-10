विदर्भ

Bapusaheb Deshmukh: नागरवाडीला ‘इंद्रभवन’ करण्याची प्रचंड धडपड, ‘अादिवासी सेवक’ म्हणून गौरव; बापूसाहेबांनी साकारले संत गाडगेबाबांचे स्वप्न

Bapusaheb Deshmukh's Remarkable Contribution to Nagarwadi: संत गाडगेबाबांच्या विचारांनी प्रेरित बापूसाहेब देशमुख यांनी नागरवाडीच्या विकासासाठी आयुष्य वेचले.
Bapusaheb Deshmukh

Bapusaheb Deshmukh

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सकाळ वृत्तसेवा
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चांदूरबाजार: चांदूरबाजार तालुक्यातील नागरवाडी गावाला ‘इंद्रभवन’ करण्याचे संत गाडगेबाबांचे स्वप्न बापूसाहेब देशमुख यांनी साकारले. संत गाडगेबाबा यांच्या विचारांची कास धरून आपले आयुष्य वेचणाऱ्या बापूसाहेबांच्या निधनाने न भरून निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे.

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