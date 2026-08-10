Bapusaheb Deshmukh: नागरवाडीला ‘इंद्रभवन’ करण्याची प्रचंड धडपड, ‘अादिवासी सेवक’ म्हणून गौरव; बापूसाहेबांनी साकारले संत गाडगेबाबांचे स्वप्न

चांदूरबाजार: चांदूरबाजार तालुक्यातील नागरवाडी गावाला ‘इंद्रभवन’ करण्याचे संत गाडगेबाबांचे स्वप्न बापूसाहेब देशमुख यांनी साकारले. संत गाडगेबाबा यांच्या विचारांची कास धरून आपले आयुष्य वेचणाऱ्या बापूसाहेबांच्या निधनाने न भरून निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. .शनिवारी रात्री (ता. ८) त्यांनी या गावात अखेरचा श्वास घेतल्याने सर्वत्र शोककळा पसरली आहे. नागरवाडी परिसरात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा, वसतिगृह, गोरक्षण केंद्र, विविध इमारती, वृक्षारोपण तसेच परिसर सुशोभीकरणाची कामे करण्यात आली..RTOने दंडात्मक कारवाईनंतर कागदपत्रे बराच वेळ दिली नाही, चालकानं समृद्धीवर ट्रकच आडवा लावला; वाहतूक तासभर ठप्प, VIDEO VIRAL.त्यामुळे आज नागरवाडी परिसराला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले असून, याठिकाणी पर्यटकांचीही मोठ्या प्रमाणात वर्दळ वाढली आहे. नागरवाडीच्या विकासात बापूसाहेबांचा सिंहाचा वाटा होता. बापूसाहेब देशमुख यांचे मूळ गाव मूर्तिजापूर असून त्यांचे वडील अच्युतदादा देशमुख यांनी यापूर्वी गोरक्षण व वसतिगृहासह विविध सामाजिक उपक्रम उभारले होते. संत गाडगेबाबांसोबत अच्युतराव देशमुख यांनी अनेक सामाजिक कार्यात सहभाग घेतला होता..वडिलांचा सामाजिक कार्याचा वारसा पुढे नेत बापूसाहेबांनी गाडगेबाबांच्या विचारांचा प्रसार केला. एकेकाळी उजाड असलेल्या नागरवाडीला गाडगेबाबांनी भेट दिल्यानंतर येथे गोरक्षण, आदिवासी आश्रमशाळा आणि विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्यात आले. या आश्रमशाळेतून शिक्षण घेत अनेक आदिवासी विद्यार्थी आज विविध क्षेत्रांत मोठ्या पदांवर कार्यरत आहेत..Kagal Peth Naka Highway : कागल-पेठनाका 65 किमी महामार्गाचे काम पुन्हा रखडले! 1200 कोटींचा नवा आराखडा; वाहनचालकांना आणखी अडीच वर्षे वाट पाहावी लागणार?.या कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने आश्रमशाळेला ‘आदर्श आश्रमशाळा’ पुरस्काराने गौरविले आहे. तसेच बापूसाहेब देशमुख यांच्या आदिवासी समाजासाठीच्या सेवेमुळे त्यांचा ‘आदिवासी सेवक’ म्हणून गौरव करण्यात आला होता. बापूसाहेबांचा नम्र स्वभाव, प्रेमळ वागणूक आणि सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्याची हातोटी, यामुळे ते परिसरात लोकप्रिय व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जात होते..सहकार्यातून उभारल्या इमारतीश्रमदानातून तसेच लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी विविध इमारती उभारल्या. आज आश्रमशाळेत शेकडो आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, या सीमावर्ती भागात शिक्षणाची ज्योत पेटविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य त्यांच्या माध्यमातून झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.