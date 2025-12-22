विदर्भ

Buldhana Accident: मोटरसायकल व इको कारची जोरदार धडक; दोन ठार, तिसऱ्याची प्रकृती गंभीर

Eco Car Accident: निक पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत येणाऱ्या बीबी सुलतानपूर महामार्गावर ब्राह्मण चिकना गावानजीक झालेल्या मोटरसायकल व इको कारची जोरदार धडक झाली. यात एकाचा जागीच व दुसऱ्याचा जालना येथे उपचारासाठी नेत असताना मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
बीबी : स्थानिक पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत येणाऱ्या बीबी सुलतानपूर महामार्गावर ब्राह्मण चिकना गावानजीक झालेल्या मोटरसायकल व इको कारची जोरदार धडक झाली. यात एकाचा जागीच व दुसऱ्याचा जालना येथे उपचारासाठी नेत असताना मृत्यू झाला. असून तिसऱ्याची प्रकृती अगदी चिंताजनक आहे.

