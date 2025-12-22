Buldhana Accident: मोटरसायकल व इको कारची जोरदार धडक; दोन ठार, तिसऱ्याची प्रकृती गंभीर

बीबी : स्थानिक पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत येणाऱ्या बीबी सुलतानपूर महामार्गावर ब्राह्मण चिकना गावानजीक झालेल्या मोटरसायकल व इको कारची जोरदार धडक झाली. यात एकाचा जागीच व दुसऱ्याचा जालना येथे उपचारासाठी नेत असताना मृत्यू झाला. असून तिसऱ्याची प्रकृती अगदी चिंताजनक आहे..अपघात ता. २० डिसेंबर रोजी सायंकाळी साडेसात वाजे दरम्यान घडला. बीबी येथून आठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ब्राह्मण चिकना गावाजवळ ता. २० डिसेंबर रोजी सायंकाळी एमएच-२८-बीझेड-०६३३ क्रमांकाची मोटरसायकल व एमएच-२८-बीडब्ल्यू-५९३८ क्रमांकाची इको कार एकमेकीस जोरदार धडकल्या..अपघातात खापरखेड घुले येथील गजानन सुभाष घुले (वय २०) हा जागीच ठार झाला. विलास चव्हाण व एका अनोळखीस उपचारासाठी जालना येथे घेऊन जात असताना एकाचा रस्त्याने मृत्यू झाला. तिसऱ्याची अवस्था चिंताजनक असून, त्याला उपचारासाठी जालना येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल केले आहे..Car Accident : उभ्या कंटेनरला कारची धडक; दोघांचा मृत्यू, सात जण जखमी.कारच्या चालकाचे नाव आणि गावाबाबत अद्याही माहीत मिळाली नाही. तर त्याचे विरोधात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. घटनेचा पुढील तपास ठाणेदार चंद्रकांत पाटील यांचे मार्गदर्शनात पोलीस हेडकॉन्स्टेबल अर्जुन सांगळे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.