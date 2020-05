अमरावती : मे अखेरपर्यंत कोरोना विषाणू संक्रमितांची संख्या कैकपटीने वाढण्याची शक्‍यता आहे. या काळात कोरोनाविरुद्ध लढणाऱ्या यंत्रणेची उपयुक्तता टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे. अवश्य वाचा - होऽऽ...होऽऽ...तुम्हाला पाहिजे तो ब्रॅण्ड तासाभरात मिळून जाईल, मात्र... जागतिक आरोग्य संघटनेने 30 एप्रिल ते 15 मे या कालावधीसाठी काही अंदाज वर्तविले होते. आता 15 ते 30 मे या कालावधीसाठी अंदाज वर्तविला आहे. त्यानुसार कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या सर्वत्र कैकपटीने वाढण्याची शक्‍यता आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारले असता कोरोनाविरुद्ध लढणाऱ्या यंत्रणेची उपयुक्तता या काळात टिकवून ठेवावी लागणार आहे. कोरोना आपल्या घरात येणार नाही, याची प्रत्येक नागरिकाला खबरदारी घ्यावी लागणार आहे, असे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातून आतापर्यंत सुमारे आठ हजार परप्रांतीय नागरिक आपापल्या घरी निघून गेलेले आहेत, तर आता इतर प्रांतातून सुमारे चार ते पाच हजार नागरिक परत येणार आहेत. त्यामुळे कोरोना प्रादुर्भावाची शक्‍यता बळावणार आहे. संबंधित नागरिकांना आपापल्या घरात क्‍वारंटाइन राहावे लागणार आहे. आंध्र प्रदेशसाठी बुधवारी एक जत्था जाणार आहे. पश्‍चिम बंगाल आणि तेलंगणा येथील सुमारे तीस व्यक्ती जाण्याच्या तयारीत आहेत. जिल्ह्यात सद्यस्थितीत कोरोना प्रादुर्भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शहरी व ग्रामीण भागात आरोग्य यंत्रणेचे कर्मचारी घरोघरी जाऊन तपासणी करीत आहेत. नागरिकांनी पथकाला सहकार्य करावे आणि स्वत:ची व कुटुंबाची काळजी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.

जिल्ह्यात आतापर्यंत 1 लाख 25 हजार नागरिकांनी आरोग्य सेतू ऍप डाउनलोड केले, मात्र आतापर्यंत आढळलेल्या कोरोनाबाधितांकडे ऍप नव्हता. संबंधित व्यक्ती पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर त्यांचे मोबाईल नंबर ऍपशी जोडण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

