Video : सिंदखेड राजात ‘अस्वल’चा थरार! शेतात दर्शन अन् घटनेनंतर खळबळ, व्हिडिओ व्हायरल

तालुक्यातील सोनोशी येथील शेतकरी परमेश्वर मुंढे हे २६ एप्रिल रोजी शेतीच्या कामानिमित्त शेतात गेले असताना त्यांच्या शेतालगत अस्वल दिसले. त्यांनी तात्काळ परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना याची माहिती दिली. तसेच त्यांनी आपल्या मोबाईलमध्ये अस्वलाचे चित्रीकरणही केले. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे..सध्या गहू, हरभरा यांसारख्या पिकांची कापणी सुरू असून काही ठिकाणी शेतीची नागरटीही सुरू आहे. अशा परिस्थितीत अस्वल दिसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे. शेतात काम करणाऱ्या मजुरांनाही याचा फटका बसत असून, अनेकांनी खबरदारी म्हणून शेतात जाणे टाळण्यास सुरुवात केली आहे..दरम्यान, सोनोशी–पिंपरखेड मार्ग हा जंगलातून जाणारा महत्त्वाचा रस्ता आहे. या मार्गावरून दुचाकी व चारचाकी वाहनांची सतत ये-जा सुरू असते. हा रस्ता थेट सिंदखेड राजा शहराशी जोडला जात असल्याने प्रवासी वाहतुकीलाही धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांमध्येही भीतीचे वातावरण आहे..सध्या वाढत्या उष्णतेमुळे जंगलात पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. वन्य प्राण्यांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसल्याने ते मानवी वस्तीकडे आणि शेतीकडे वळत असल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर वनविभागाने तातडीने लक्ष देऊन अस्वलाचा शोध घ्यावा आणि त्याला सुरक्षित ठिकाणी हलवावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिक व शेतकरी करत आहेत. तसेच जंगल परिसरात पाण्याची व्यवस्था करण्याचीही मागणी होत आहे..सोनोशी–पिंपरखेड मार्गावरील जंगल परिसरात अस्वल दिसल्याने नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन वनपरिक्षेत्र अधिकारी उमेश गायकवाड यांनी केले आहे. शेतात काम करताना एकटे जाणे टाळावे, तसेच सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी उशिरा जंगलालगतच्या भागात जाणे टाळावे, असे त्यांनी सांगितले. वनविभागाकडून संबंधित परिसरावर लक्ष ठेवण्यात येत असून, अस्वलाचा शोध घेऊन त्याला सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.