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जय भीम चित्रपटाची पुनरावृत्ती? राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं; ठाणेदारासह 9 पोलिसांना जन्मठेप, काय आहे बेग्या पवार प्रकरण?

Former Police Inspector Among Nine Convicted in Begya Pawar Custodial Death Case : रिसोड येथील २०११ मधील बेग्या पवार कोठडी मृत्यू प्रकरणात तत्कालीन ठाणेदारासह नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा; वाशीम न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल.
Nine Policemen Get Life in Begya Pawar Custodial Death Case

Nine Policemen Get Life in Begya Pawar Custodial Death Case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाशीम : रिसोड पोलीस ठाण्यातील कोठडीत झालेल्या बेग्या पवार मृत्यूप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत तत्कालीन ठाणेदारासह नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. चोरीच्या संशयावरून ताब्यात घेण्यात आलेल्या पारधी समाजातील बेग्या पवार या युवकाचा ९ मे २०११ रोजी पोलीस कोठडीत मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याप्रकरणी हा निकाल देण्यात आला. राज्याच्या इतिहासात कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणात एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याची ही पहिलीच घटना मानली जात आहे.

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