जय भीम चित्रपटाची पुनरावृत्ती? राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं; ठाणेदारासह 9 पोलिसांना जन्मठेप, काय आहे बेग्या पवार प्रकरण?

वाशीम : रिसोड पोलीस ठाण्यातील कोठडीत झालेल्या बेग्या पवार मृत्यूप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत तत्कालीन ठाणेदारासह नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. चोरीच्या संशयावरून ताब्यात घेण्यात आलेल्या पारधी समाजातील बेग्या पवार या युवकाचा ९ मे २०११ रोजी पोलीस कोठडीत मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याप्रकरणी हा निकाल देण्यात आला. राज्याच्या इतिहासात कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणात एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याची ही पहिलीच घटना मानली जात आहे..कोठडीतील मृत्यूने गाजलेले प्रकरणहे प्रकरण २०११ मधील असून, रिसोड पोलिसांनी एका गुन्ह्याच्या तपासासाठी बेग्या पवार आणि राजू पवार या दोघांना हिंगोली जिल्ह्यातील वाढोणा येथील पारधी बेड्यावरून संशयाच्या आधारावर ताब्यात घेतले होते. आरोपानुसार, दोघांनाही रात्रभर बेदम मारहाण करण्यात आली. या मारहाणीत बेग्या पवारचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. त्यानंतर त्याच्या नातेवाइकांनी पोलिसांकडून अमानुष मारहाण झाल्याचा आरोप केला होता. मृतदेहाच्या तपासणीत त्याच्या शरीरावर तब्बल ४३ गंभीर जखमा आढळून आल्याची बाब समोर आली होती..सीआयडी तपासातील पुरावे ठरले निर्णायकघटनेनंतर तत्कालीन ठाणेदार माधव धांडे यांच्यासह दोन पोलिस शिपायांना निलंबित करण्यात आले होते. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) सोपवण्यात आला. सीआयडीचे उपअधीक्षक अन्वर शेख, उपअधीक्षक चव्हाण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास केला. न्यायालयात सादर करण्यात आलेले परिस्थितीजन्य पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि ४७ साक्षीदारांच्या साक्षी या खटल्यात महत्त्वाच्या ठरल्या..Ketan Agrawal Murder : केतनचा मोबाईल कुठे होता? हत्येत तिसरी व्यक्ती? राजस्थान कनेक्शन काय?; केतन अग्रवाल प्रकरणात ३ मोठे खुलासे.नऊ पोलिसांना जन्मठेपजिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे. पी. झपाटे यांनी सुनावलेल्या निकालात तत्कालीन ठाणेदार माधव धांडे यांच्यासह मदन केशव पवार, शिवाजी नामदेव खिल्लारी, पंजाब माणिकराव पाटकर, रमेश सीताराम पवार, प्रकाश सीताराम ताराम, नागोराव भगवानराव खंडके, अशोक निवृत्ती वैद्य आणि वसंत कनीराम जाधव या नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली..सरकारी पक्षाचा महत्त्वाचा युक्तिवादया संवेदनशील खटल्यात सरकारतर्फे सरकारी वकील श्रीराम नारायणराव काळू यांनी बाजू मांडली. बेग्या पवार हा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा नसल्याचा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर ठळकपणे मांडला. केवळ संशयाच्या आधारावर ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीचा कोठडीत अमानुष छळ करण्याचा कोणताही अधिकार पोलिसांना नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले..निकालानंतर न्याय मिळाल्याची भावनाया निकालामुळे बेग्या पवार यांच्या कुटुंबीयांनी न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त केली आहे. राज्यातील कोठडीतील मृत्यू प्रकरणांमध्ये हा निकाल ऐतिहासिक मानला जात असून, एकाच प्रकरणात नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाल्याने राज्याच्या पोलीस दलातही मोठी खळबळ उडाली आहे..Police Transfer: पोलिसांत मोठा फेरबदल! १२५ डीएसपी अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या; अनेक जिल्ह्यांना नवे अधिकारी, कुणी घेतला निर्णय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.