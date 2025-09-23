Bhandara Crime : Facebook वरील मैत्रीचा भीषण शेवट; भेटायला बोलवून गुंगीचं औषध देऊन केला अत्याचार, भंडाऱ्यातील घटनेने खळबळ

भंडारा : भंडारा जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. फेसबुकवर (Facebook Crime Case) झालेल्या ओळखीतून निर्माण झालेली मैत्री अखेर भीषण गुन्ह्यात परिवर्तित झाली. दोन तरुणांनी एका तरुणीला गुंगीचे औषध देऊन तिच्यावर अत्याचार केल्याची घटना घडली असून या प्रकाराने संपूर्ण परिसर हादरला आहे..पोलिसांनी (Police) दिलेल्या माहितीनुसार, २२ वर्षीय पीडिता आणि आरोपी हे तिघेही भंडारा शहरालगतच्या एका गावातील रहिवासी आहेत. आरोपी प्रज्वल पांडे (२७) आणि मोहित बांते (२९) हे दोघे मित्र असून त्यांनी पीडितेला फेसबुकवरून फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली. त्यानंतर ओळख वाढवत त्यांनी तिच्याशी मैत्री केली..Buldhana : गर्भवती पत्नीला भेटण्यासाठी सासरी जायला निघाला अन् वाटेतच काळानं घाला घातला; 30 वर्षीय व्हिडिओ एडिटरचा अपघातात दुर्दैवी अंत.२० सप्टेंबर रोजी आरोपींनी पीडितेला भेटण्यासाठी बोलावले. त्यावेळी तिला गुंगीचे औषध देण्यात आले. त्यानंतर घरी सोडून देण्याच्या बहाण्याने आरोपींनी तिला गावालगत असलेल्या कालव्याजवळच्या निर्जन स्थळी नेले. येथे एका आरोपीने जबरदस्ती करून अत्याचार केला. दुसऱ्यानेही धमकी देत बळजबरीचा प्रयत्न केला..तथापि, तरुणीने धाडस दाखवत दोघांच्या तावडीतून स्वतःची सुटका करून घेतली आणि थेट घर गाठले. त्यानंतर तिने पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनुसार, भंडारा पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपी प्रज्वल पांडे आणि मोहित बांते या दोघांना अटक केली आहे. या घटनेमुळे भंडारा परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.