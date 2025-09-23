विदर्भ

Bhandara Crime : Facebook वरील मैत्रीचा भीषण शेवट; भेटायला बोलवून गुंगीचं औषध देऊन केला अत्याचार, भंडाऱ्यातील घटनेने खळबळ

Facebook Friendship Leads to Crime in Bhandara : भंडारा पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपी प्रज्वल पांडे आणि मोहित बांते या दोघांना अटक केली आहे.
भंडारा : भंडारा जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. फेसबुकवर (Facebook Crime Case) झालेल्या ओळखीतून निर्माण झालेली मैत्री अखेर भीषण गुन्ह्यात परिवर्तित झाली. दोन तरुणांनी एका तरुणीला गुंगीचे औषध देऊन तिच्यावर अत्याचार केल्याची घटना घडली असून या प्रकाराने संपूर्ण परिसर हादरला आहे.

