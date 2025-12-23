विदर्भ

Bhandara News: मतदान केंद्रावरील सात कर्मचारी निलंबित; भंडारा येथील मतमोजणीत आली त्रुटी लक्षात

Background of the Incident: भंडारा मतमोजणीमध्ये तांत्रिक चूक; सात कर्मचारी निलंबित. प्रभाग ३ ‘अ’ मध्ये उमेदवारांची नावे ईव्हीएममध्ये गहाळ. जिल्हा निवडणूक अधिकारी तत्काळ कारवाई, स्वतंत्र विभागीय चौकशी सुरू.
सकाळ वृत्तसेवा
भंडारा : भंडारा नगर परिषदेच्या मतमोजणीदरम्यान प्रभाग क्रमांक ३ ‘अ’ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या उमेदवार करुणा राऊत यांचे नाव ईव्हीएममध्ये नसल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे या प्रभागाची मतमोजणी सर्वात शेवटी करण्यात आली.

