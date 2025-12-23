Bhandara News: मतदान केंद्रावरील सात कर्मचारी निलंबित; भंडारा येथील मतमोजणीत आली त्रुटी लक्षात

भंडारा : भंडारा नगर परिषदेच्या मतमोजणीदरम्यान प्रभाग क्रमांक ३ ‘अ’ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या उमेदवार करुणा राऊत यांचे नाव ईव्हीएममध्ये नसल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे या प्रभागाची मतमोजणी सर्वात शेवटी करण्यात आली..ही बाब गांभीर्याने घेत जिल्हा निवडणूक विभागाने मतदार यंत्र तयार करणारे व त्याचे साहित्य मतदान केंद्रावर पोहचविणाऱ्या सात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शासकीय कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना निलंबित केले आहे. निवडणूक काळात कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणाची ही सर्वात मोठी प्रशासकीय कारवाई आहे..Kolhapur Election Update : प्रचार थांबताच कर्मचाऱ्यांची धावपळ! संपूर्ण शहरातून फलक-झेंडे हटवण्यात सरली रात्र.यामध्ये टेकेपार उपसा सिंचन उपविभाग आंबाडीचे उपविभागीय अधिकारी मोहम्मद इसरार, चांदोरीचे तलाठी ए. एन. मळघने, भंडारा नगर परिषदेचे लिपिक पियुष शक्करवार, जे. एम. पटेल महाविद्यालयाचे शिक्षक (केंद्राध्यक्ष) के. एच. लांजेवार, विकास माध्यमिक शाळा खरबी नाकाचे शिक्षक (मतदान अधिकारी क्र.१) जी. एस. नागदेवे, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे अधिकारी (मतदान अधिकारी क्र. २) महेश दुर्गाडे आणि नूतन कन्या शाळेच्या शिक्षिका (मतदान अधिकारी क्र.३) लीनादेवी चिचमलकर अशी निलंबित केलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत..भंडारा नगर परिषदेच्या निवडणुकीची मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजी पोलिस बहुउद्देशीय सभागृहात पार पडली. सुरवातीच्या दोन प्रभागांची मतमोजणी सुरळीत झाली. त्यानंतर तिसऱ्या प्रभागाची मतमोजणी सुरू होताच प्रभाग ३ ‘अ’ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या उमेदवार करुणा राऊत यांचे नावच ईव्हीएममध्ये नसल्याचे दिसून आले. यामुळे गोंधळ उडाला. संपूर्ण १७ प्रभागांची मतमोजणी संपल्यानंतर प्रभाग ३ ‘अ’ची मतमोजणी करण्यात आली..तथापि, मतमोजणीदरम्यान ही गंभीर तांत्रिक चूक निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी सावनकुमार यांनी संबंधित केंद्रातील सर्व सात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. निलंबन आदेशात नमूद केल्यानुसार, प्रभाग क्र. ३ ‘अ’ मध्ये एकूण ५ उमेदवार व १ नोटा असे ६ पर्याय असणे आवश्यक असताना मतदान यंत्र तयार करताना उमेदवार क्र . ५ आणि ६ (नोटा) ची नावे झाकली गेली होती..Nagarpalika Election : विदर्भातील पाच नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या; अंजनगावसूर्जी, यवतमाळ, घुग्गुस, बाळापूर, देवळीचा समावेश.त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदान केवळ ४ उमेदवारांसाठीच उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे संबंधित केंद्रावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्याविरुद्ध स्वतंत्रपणे विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.