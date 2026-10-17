विदर्भ

Farmer Crisis: शेतकरी बापानं लेकाला फोन करून शेतात बोलावलं, लेकासमोरच संपवलं आयुष्य

Bhandara Farmer Death, Crop Loss, Farmer Crisis: या घटनेत भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी तालुक्यातील मऱ्हेगाव येथील शेतकरी ताराचंद बेंदवार यांचा मृत्यू झाला.
Farmer Tarachand Bendwar from Marhegaon in Bhandara District Dies Amid Crop Damage and Financial Distress

Farmer Tarachand Bendwar from Marhegaon in Bhandara District Dies Amid Crop Damage and Financial Distress

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पालांदूर : पीक उत्पादनात सातत्याने होणारी घट आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याने शेतालगतच्या करंजीच्या झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली. ही घटना मऱ्हेगाव (ता. लाखनी) येथे गुरुवारी (ता. १५) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली. ताराचंद रघुनाथ बेंदवार (रा. मऱ्हेगाव) से मृताचे नाव आहे.

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