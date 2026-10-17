Farmer Crisis: शेतकरी बापानं लेकाला फोन करून शेतात बोलावलं, लेकासमोरच संपवलं आयुष्य

पालांदूर : पीक उत्पादनात सातत्याने होणारी घट आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याने शेतालगतच्या करंजीच्या झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली. ही घटना मऱ्हेगाव (ता. लाखनी) येथे गुरुवारी (ता. १५) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली. ताराचंद रघुनाथ बेंदवार (रा. मऱ्हेगाव) से मृताचे नाव आहे..ताराचंद बेंदवार यांच्या मालकीची सव्वा एकर शेती आहे. दोन-चार दिवसांत धान कापणीला येणार असतानाच संपूर्ण पीक रोगराईच्या संकटात सापडले. उत्पन्न बुडण्याची पूर्ण भीती तयार झाली. शेतीसाठी घरातील सोन्याचे दागिने गहाण ठेवले होते, तर खासगी व्यवहारांची उधारीही डोक्यावर होती. दिवाळी तोंडावर असताना कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा आणि आर्थिक देणी भागविण्याचा प्रश्न गंभीर बनला होता. .भंडारा दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात सात तालुक्यांपैकी लाखनी व साकोली तालुक्यांचा समावेश नसल्याने समस्या आणखीनच बिकट झाली. सततची नापिकी, धानपिकावर खोडकीडा, कडा, करपा, तुडतुडा आदी रोग व कर्जाची चिंता सतावत असल्याने ताराचंद बेंदवार यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याची प्राथमिक माहिती आहे..आत्महत्येपूर्वी शेतात बोलावलेमुलाला आत्महत्या करण्यापूर्वी ताराचंद बेंदवार यांनी मोबाइलवरून मुलाला फोन करून शेतावर बोलावले. मुलगा मित्रासह शेतात पोहोचताच त्याच्या डोळ्यांसमोर वडिलांनी शेतालगत रस्त्याच्या कडेला असलेल्या करंजीच्या झाडाला गळफास घेतला. मुलाने त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तो निष्फळ ठरला. मृताच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगी व एक मुलगा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.