Accident : लग्नाच्या दोन दिवसांपूर्वीच ट्रकनं उडवलं, बोहल्यावर चढण्यापूर्वीच नवरदेवाचा अपघाती मृत्यू; स्वप्न राहिले अधुरे

भंडारा : ठाणा येथील नवरदेवाचा बोहल्यावर चढण्यापूर्वीच अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. कवडसी फाटा येथे गुरुवारी रात्री घडली ही घटना घडली. दुर्गेश किशोर लांजेवार (वय ३३) असं या मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. येत्या रविवारी (ता. ११) त्याचं लग्न होणार होतं. मात्र, त्यापूर्वी ही दुर्दैवी घटना घडली. या घटनेनंतर आथा हळहळ व्यक्त केली जाते आहे. .ठाणा (पेट्रोल पंप) येथील दुर्गेश लांजेवार याचे गावातील युवतीशी लग्न जुळले होते. ते रविवारी विवाहबद्ध होणार होते. त्यामुळे घरी लग्नाची तयारी सुरू होती. अशातच दुर्गेश गुरुवारी काही कामानिमित्त कवडसी फाटा येथे गेला होता. महामार्ग ओलांडत असताना भंडाराकडून भरधाव वेगात आलेल्या ट्रक (क्रमांक एमएच१४ /एलएक्स ४२१९) चालकाने निष्काळजीपणे त्याला धडक दिली. यात दुर्गेशच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली..नवरा-नवरी बचावली ! 'विवाहानंतर देवदर्शानास निघालेल्या वाहनावर काळाचा घाला'; पाच जण जागीच ठार, दाेनजण गंभीर जखमी...या अपघाताच दुर्देशचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच लग्नाची तयारी सुरू असलेल्या लांजेवार कुटुंबात शोककला पसरली. पोलिसांनी या अपघाताची नोंद केली असून ट्रक चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच त्याला ताब्यात घेण्यात आलं असून पुढील कारवाई सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..दुर्दैवी घटना! 'भाच्याच्या लग्नाला निघालेल्या मामीचा मृत्यू'; राहुरीत काळाचा घाला, मामासह तीन महिला जखमी .जवाहरनगर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुर्गेश हाच कुटुंबातील कर्ता पुरुष होता. त्याच्या अपघाती अकाली कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. आज, शुक्रवारी सकाळी ठाणा येथे दुर्गेशच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहे. या घटनेनंतर आता सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात असून ट्रक चालकावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जाते आहे.