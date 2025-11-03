विदर्भ

Bhandara Crime: बंदुकीचा धाक’ दाखवत जीवे मारण्याची धमकी; भंडारा येथील घटना

Gun Threat Incident Rocks Bhandara’s Aashti Village: भंडाऱ्यात बंदूक रोखून जीवे मारण्याची धमकी; अजय गहाणे यांच्या तक्रारीवरून माजी पं. स. उपसभापती शिशुपाल गोपाले यांच्यावर गुन्हा दाखल.
भंडारा : तुमसर तालुक्यातील आष्टी येथे एका तरुणावर बंदूक रोखून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची घटना शनिवारी घडली. याबाबत अजय गहाणे याच्या तक्रारीवरून शिशुपाल गोपाले (वय ४०) यांच्या विरोधात गोबरवाही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

