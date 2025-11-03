Bhandara Crime: बंदुकीचा धाक’ दाखवत जीवे मारण्याची धमकी; भंडारा येथील घटना

भंडारा : तुमसर तालुक्यातील आष्टी येथे एका तरुणावर बंदूक रोखून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची घटना शनिवारी घडली. याबाबत अजय गहाणे याच्या तक्रारीवरून शिशुपाल गोपाले (वय ४०) यांच्या विरोधात गोबरवाही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिस सूत्रांद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, अजय गहाणे आणि माजी पं. स. उपसभापती शिशुपाल गोपाले हे दोघेही एकाच परिसरातील अाहेत. ३० ऑक्टोबरला लोभी या गावात मूर्ती प्रतिष्ठापना करण्याकरिता वाराशिवनी (म. प्र.) येथून पूजारी आले होते..त्यांच्या राहाण्याची व्यवस्था आष्टी येथील ठाकचंद मुंगूसमारे यांच्या गोडाऊनमध्ये केली होती. शनिवारी सायंकाळी पूजारी विश्रांती करण्याकरिता आष्टी येथे गेले. त्यानंतर जेवण झाल्यावर अजय गहाणे हा त्यांच्यासोबत चर्चा करण्याकरिता गेला..तो पूजारी सोबत बोलत असताना आलेला शिशुपाल गोपाले यांनी शिवीगाळ केली. त्याला हटकले असता त्याने आपल्या बोलेरो वाहन (क्रमांक एमएच ३६/ एएल २३९२) मधून बंदूक काढून अजय गहाणे यांच्या कपाळावर रोखून जीवे मारण्याची धमकी दिली..Crime News : नाशिक शहरात गुन्हेगारांची दहशत! रात्रीच्या वेळी लुटमारीच्या घटनांमध्ये वाढ; पोलिसांचे गस्त कुठे?.त्यानंतर अजय गहाणे यांनी गोबरवाही पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार नोंदविली. पोलिसांनी घटनेची नोंद घेऊन आरोपी शिशुपाल गोपाले यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.