Govardhan Puja: शेकडो गायींच्या पायाखालून गेले गुराखी! ;जांभोऱ्यात दोनशे वर्षांची परंपरा; गोवर्धन पूजेच्या दिवशी श्रद्धा, परंपरेचा संगम

यादोराव मुंगमोडेकरडी/पालोरा (जि.भंडारा) : आधुनिकतेच्या प्रवाहात अनेक जुन्या रूढी-परंपरा काळाच्या पडद्याआड जात असताना मोहाडी तालुक्यातील जांभोरा येथे मात्र दोनशे वर्षांपासून चालत आलेली अनोखी परंपरा आजही श्रद्धेने जपली जाते. गोवर्धन पूजेच्या निमित्ताने गावातील गुराखी शेकडो गायींच्या पायाखालून जाण्याचा विधी करतात. यंदाही ग्रामस्थ, शेतकरी आणि गुराख्यांच्या सहभागातून ही परंपरा उत्साहात पार पडली..गोवर्धन पूजेच्या दिवशी जांभोरा येथे गायींची विशेष पूजा करून ‘ढाल’ काढली जाते. गुराख्यांच्या सहभागातून ही ढाल संपूर्ण गावातून फिरविली जाते. त्यानंतर गांधी चौक परिसरात गावातील गोधन एकत्र केले जाते. यावेळी काही गुराखी रस्त्यावर पालथे झोपतात आणि शेकडो गायी त्यांच्या अंगावरून जातात. हा विधी गावाच्या पारंपरिक श्रद्धेचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो..जांभोरा येथील विनायक सुरेश परतेकी यांनी यंदाही ही परंपरा पुढे नेली. विशेष म्हणजे, परतेकी कुटुंबाच्या पाचव्या पिढीकडून या परंपरेचे जतन केले जात आहे. वर्षभर शेतीकाम आणि गुरे राखताना नकळत जनावरांना त्रास होतो. गायी मूक असल्या तरी माया देणारे जीव आहेत. त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आणि झालेल्या चुकांचे प्रायश्चित्त घेण्याच्या भावनेतून गुराखी स्वतःला गायींच्या पायाखाली अर्पण करतात, अशी या परंपरेमागील धारणा आहे..या विधीसोबतच गावातून ‘ढाल’ फिरविली जाते. या परंपरेमुळे मुक्या जनावरांवरील आणि शेतीवरील रोगराई गावाबाहेर जाते, अशी ग्रामस्थांची श्रद्धा आहे. विशेष म्हणजे, दोनशे वर्षांच्या या परंपरेत गुराख्यांना गायींच्या पायाखाली जाण्याच्या विधीदरम्यान दुखापत झाल्याची घटना आठवत नसल्याचे गावातील ज्येष्ठ नागरिक सांगतात. पशुप्रेम, कृतज्ञतेची भावना आणि पूर्वजांकडून लाभलेला सांस्कृतिक वारसा यांचा संगम असलेली जांभोऱ्यातील ही अनोखी परंपरा आजही नव्या पिढीकडून जपली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.