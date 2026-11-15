एसटी चालक-वाहकाचा मनमानी कारभार! विद्यार्थिनींना रात्री अंधारात अर्ध्या रस्त्यात उतरविलं, सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर

भंडारा : विद्यार्थिनींना सुरक्षितपणे घरी पोहोचवण्याची जबाबदारी असताना एसटी बसच्या चालक आणि वाहकाने त्यांना रात्रीच्या अंधारात अर्ध्या रस्त्यात उतरवल्याचा धक्कादायक प्रकार भंडारा-मुंढरी मार्गावर घडला. बसमध्ये पुढे जाण्यासाठी अन्य प्रवासी नसल्याचं कारण देत दोन विद्यार्थिनींना रोहा गावातच खाली उतरवण्यात आल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे एसटी महामंडळाच्या कारभारावर आणि विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..या प्रकाराची माहिती मिळताच जिल्हा परिषद शिक्षण व बांधकाम सभापती नरेश ईश्वरकर यांनी आपला नियोजित दौरा रद्द केला. ते तातडीने रोहा गावात पोहोचले आणि त्यांनी संबंधित चालक व वाहकाला जाब विचारला. विद्यार्थिनींना त्यांच्या इच्छित गावापर्यंत सुरक्षित पोहोचवणं ही कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी असताना त्यांना अर्ध्या रस्त्यात उतरवण्याचा निर्णय कोणत्या नियमाने घेतला, असा सवाल त्यांनी केला..Bhandara Tiger Attack: वाघांच्या हल्ल्यात नवविवाहित तरुणाचा मृत्यू; सहा महिन्यांपूर्वीच विवाह, परिसरात दहशत.तसंच, त्यांनी एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. सुदैवाने या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पालक आणि शिक्षण सभापती वेळेत घटनास्थळी पोहोचले. त्यामुळे विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होण्यापूर्वीच त्यांना मदत मिळाली. मात्र, रात्रीच्या वेळी दोन विद्यार्थिनींना अशा प्रकारे अर्ध्या रस्त्यात सोडणं ही गंभीर बाब असल्याचं बोललं जात आहे..शाळा आणि महाविद्यालयातून घरी परतणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या प्रवासात सुरक्षिततेला सर्वाधिक महत्त्व असतं. एसटी महामंडळाकडूनही प्रवाशांना सुरक्षित आणि विश्वासार्ह सेवा देण्याचं आश्वासन दिलं जातं. अशा वेळी पुढे जाण्यासाठी अन्य प्रवासी नाहीत, हे कारण देऊन विद्यार्थिनींना बसमधून उतरवणं कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे..Bhandara Paddy Procurement: दिवाळी तोंडावर, धान खरेदी केंद्रांचा पत्ता नाही; शेतकऱ्यांवर अल्प दरात धान विकण्याची वेळ.दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांना सामान्य प्रवाशांच्या तिकिटातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून वेतन दिलं जातं. त्यामुळे प्रवाशांशी नम्रतेने वागणं आणि त्यांना सुरक्षित सेवा देणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे. मात्र, या घटनेतून कर्मचाऱ्यांची उद्धट वृत्ती दिसून येते. एसटी कर्मचाऱ्यांनाही सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे सत्तेची गर्मी चढली आहे काय? त्यांनी प्रवाशांशी नम्रतेने वागावं, अन्यथा जनतेचा रोष ओढवून घेण्यास एसटी महामंडळालाही वेळ लागणार नाही, अशी प्रतिक्रिया शिक्षण व बांधकाम सभापती नरेश ईश्वरकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.