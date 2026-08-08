Bhandara School Incident: आठवीच्या २ विद्यार्थ्यांनी ओढली सिगारेट; तिसऱ्याच्या तोंडात टाकला धूर; जि. प. च्या शाळेतील प्रकार

लाखांदूर (जि. भंडारा): शाळेच्या स्वच्छतागृहात आठव्या वर्गातील दोन विद्यार्थी सिगारेट ओढत असताना सहाव्या वर्गातील विद्यार्थी स्वच्छतागृहात आला असता विद्यार्थ्यांनी पकडून ठेवत त्याच्या तोंडात सिगारेटचा धूर टाकल्याने विद्यार्थ्याला मळमळ व पोटदुखीचा त्रास झाला. .ही घटना जिल्हा परिषद हायस्कूल तथा कनिष्ठ महाविद्यालयात गुरुवारी (ता. ६) घडली. प्रतीक धर्मदास तांदूळकर (वय ११, रा. कन्हाळगाव) असे प्रकृती खालावलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. जिल्हा परिषद हायस्कूल येथे प्रतीक तांदूळकर हा सहाव्या वर्गाचा विद्यार्थी आहे..Parliament Monsoon Session: अमित शाह घेणार सर्वात मोठा निर्णय... लोकसभेत तीन महत्त्वाचे दिवस! काँग्रेसने जारी केला व्हीप.त्याचे आई-वडील मजुरीसाठी दुसऱ्या राज्यात गेले असून, तो आजी-आजोबांसोबत कन्हाळगाव येथे राहतो. अभ्यासाची आवड असलेला प्रतीक नियमित शाळेत जातो. गुरुवारी (ता. ६) दुपारी दोनच्या सुमारास जेवणाच्या सुट्टीमध्ये प्रतीक लघुशंकेसाठी स्वच्छतागृहात गेला होता..तेथे आठव्या वर्गातील दोन विद्यार्थी सिगारेट ओढत होते. तेथे आलेल्या प्रतीकला त्यांनी पकडून ठेवत सिगारेटचा धूर त्याच्या तोंडात टाकला. प्रतीकने या घटनेची माहिती शिक्षकांना दिली. यानंतर शिक्षकांनी तोंडात धूर टाकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेत त्यांना मार दिला..सायंकाळी सुमारास सुट्टी झाल्यानंतर प्रतीक घरी गेला. त्याने आजीला संपूर्ण प्रकार सांगितला. रात्रीच्या सुमारास त्याच्या पोटात दुखून मळमळ झाली. यामुळे त्याने रात्री जेवणही केले नाही. या घटनेमुळे शाळा प्रशासनाविरोधात सर्व स्तरातून रोष व्यक्त केला जात आहे..ओडिसावरून सोलापुरात येणारा साडेसहा कोटींचा गांजा पकडला! पुण्याच्या ‘कस्टम’ची कारवाई; ट्रकमध्ये भाजीपाल्याच्या क्रेटखाली लपिवली गांजाची ४६ पोती."दुपारी दोनच्या सुटीत मी स्वच्छतागृहात गेलो. तिथे शाळेतीलच मोठी मुले सिगारेट पित होते. त्यांनी मला पकडून माझ्या तोंडात धूर टाकला. - प्रतीक तांदूळकर, पीडित विद्यार्थी प्रतीक शाळेतून घरी आला तेव्हा त्याला मळमळ वाटत होती. पोट दुखत असल्याने त्याने रात्री जेवण केले नाही. शिक्षकांच्या दुर्लक्षाने हा प्रकार घडला."- देवांगना तांदूळकर, प्रतीकची आजी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.