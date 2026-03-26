Bharti Fulmali: भारतीने रोवला अमरावतीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा; मेहनतीच्या जोरावर तिसऱ्यांदा भारतीय महिला क्रिकेट संघात निवड

अमरावती : एकेकाळी स्वतःची बॅट, पॅड, बूटसुद्धा नसलेल्या परंतु दमदार बॅटिंगच्या जोरावर विदर्भाच्या संघात धडक देणाऱ्या अमरावतीच्या भारती फुलमाळीने भारतीय महिला क्रिकेट संघात परत एकदा स्थान मिळविले आहे..तिची आगामी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी २० मालिकेसाठी निवड झाली आहे. महिला क्रिकेटच्या इतिहासात अमरावतीच्या महिला क्रिकेटपटूने भारतीय संघात तिसऱ्यांदा स्थान मिळविण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने अमरावतीच्या क्रीडाजगताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवल्या गेला आहे..अमरावतीच्या भीमटेकडी परिसरातील उत्तमनगर येथील रहिवासी श्रीकृष्ण फुलमाळी यांची कन्या भारती फुलमाळीचा गल्ली क्रिकेटपासून भारतीय संघाच्या खेळाडूपर्यंतचा प्रवास थक्क करणारा आहे. प्रचंड संघर्ष, कष्ट, चिकाटी अन् सातत्याच्या जोरावर तिने हे यश गाठले आहे. भारतीचे वडील सांगतात, साधारणपणे पाचवीत असताना गल्लीत क्रिकेट खेळत असताना तिने टोलवलेला चेंडू एका व्यक्तीला लागला व तो घरी भांडायला आला. त्यामुळे तिला मैदानात खेळण्याचा सल्ला दिला. त्यावेळी ती शिवकृपा हायस्कूलमध्ये शिकत होती. .भारतीय महिला क्रिकेटपटूंसाठी बॉलिवूड अभिनेत्रीने तिची संपूर्ण ब्रँड एंडोर्समेंट रक्कम दान केली होती, तुम्हाला माहित्येय का कोण आहे ती?.तेथील स्नेहसंमेलनात तिने खेळात उत्तम कामगिरी केल्याने तेथील शिक्षक प्रदीप नानोटे आमच्या घरी आले व या मुलीला क्रिकेटमध्ये उत्तम करिअर असल्याने तिला तसे प्रशिक्षण देण्याचा सल्ला दिला. परंतु त्यावेळी आमची परिस्थिती बेताचीच होती. तरी मी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळात तिला घेऊन गेलो. दरम्यान, ज्ञानमाता शाळेत पंजाबचे रोमी भिंदर यांनी अकादमी सुरू केली होती. तेथे भारतीय क्रिकेटपटू राजेश चव्हाण हे प्रशिक्षण देत होते. तेथे मी भारतीला नेले. तेथे तिने एक ते दीड महिना प्रशिक्षण घेतले, असेही ते म्हणाले..भारती फुलमाळी हिने सुरवातीच्या काळात हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाच्या मैदानावर डॉ. दीनानाथ नवाथे यांच्या नेतृत्वात प्रशिक्षण घेतले. नंतरच्या काळात संदीप गावंडे यांच्या एसजीसीए अकादमीच्या माध्यमातून भारतीने झेप घेतली. तिने वयाच्या बाराव्या वर्षीच १९ वर्षाखालील विदर्भाच्या संघात प्रवेश केला. २०१७ मध्ये तिची इंग्लंडच्या दौऱ्यासाठी निवड झाली होती. त्यानंतर २०२६ साली ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर होती, तर आता परत एकदा तिची भारतीय महिला संघात निवड झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ती वुमन्स प्रीमियर लीगमध्ये गुजरात जायन्ट्सच्या संघात आहे..भारतीच्या आयुष्यातील टर्निंग पॉइंटमुलींच्या विदर्भ संघाचे सिलेक्शन हव्याप्र मंडळात होते. भारतीकडे स्वतःची बॅट, पॅड, बूटसुद्धा नव्हते. परंतु अपूर्व वानखडे, आल्हाद लोखंडे व अन्य काही खेळाडूंनी त्यांची बॅट, बूट भारतीला दिले व तिची आक्रमक फलंदाजी पाहून संदीप गावंडे यांनी एका क्षणात भारतीचे सिलेक्शन केले. हा भारतीच्या आयुष्यातील टर्निंग पॉइंट ठरला..Women Cricket: क्रिकेटमधील महिलांचा उत्साह दुपटीने वाढला; भारतातील १४ राज्यांचा सर्व्हे, युवा खेळाडूंची पावले सरसावली .अमरावती आणि आमच्यासाठी हा अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे, कारण त्यांचा हा प्रवास इतर खेळाडूंना प्रेरणा देत आहे. कठोर परिश्रम, संयम, चिकाटी आणि जमिनीशी जोडलेली खेळाडू म्हणून भारती फुलमाळी ओळखल्या जाते. यामुळेच ती आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचू शकली.-संदीप गावंडे, एसजीसीए अकादमी, अमरावती.