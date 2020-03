बिबट आला शेतात; दहशत साऱ्या गावात

पोरज (जि. बुलडाणा) : खामगाव तालुक्यातील पोरज व तांदुळवाडी गावामध्ये अनेक दिवसांपासून बिबट्यांचे वास्तव्य आहे. मागील वर्षी अनेक शेतकऱ्यांची जनावरे बिबट्याने फस्त केली होती. त्यावेळेस एक बिबट वन विभागाच्या वतीने जेरबंद करून तो ज्ञानगंगा अभयारण्यात सोडण्यात वन विभागाला यश आले होते. शनिवारी (ता.7) चार वाजता ज्ञानगंगा नदीकाठी असलेल्या विहिरीवरून शेतीकरी धनंजय गोतमारे हे मोटर सुरू करण्यासाठी गेले असता त्यांना तेथे बिबट्या आढळून आला. बिबट्या पाहताच त्यांनी त्या जागेवरून पळ काढला व घडलेला प्रकार सर्व संबंधित शेजारील शेतकऱ्यांना सांगितला. क्लिक करा - महत्त्वाकांक्षी ‘जिगाव’ प्रकल्पास हवाय निधी; अधिवेशनात नाराजी लवकरच करण्यात येईल जेरबंद

यावेळी सर्व शेतकरी तेथे गेले व पाहणी केली असता, एका झाडीमध्ये मोठा बिबट्या आढळून आला त्यामुळे सर्व संबंधित शेतकऱ्यांनी त्या जागेवरून भीतीपोटी पळ काढून ग्रामस्थांना घडलेला प्रकार सांगितला. तसेच वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना फोन वरून सांगण्यात आले. त्यावेळी वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पोरज गावांमध्ये रविवारी (ता.8) दाखल घेऊन घटनास्थळाची पाहणी केली असता. त्यांना घटनास्थळावर बिबट नर-मादी कोणतेच वन्यप्राणी आढळून आले नाहीत. या ठिकाणी लवकरच पिंजरा आणून बिबट्याला सुद्धा जेरबंद करण्यात येईल असे आश्‍वासन ग्रामस्थांना यावेळी वनविभागाच्या वतीने देण्यात आले. मात्र, या परिसरात बिबट्याचा वावर असल्यामुळे शेतकरी शेतात जाण्यासाठी घाबरत आहेत. त्यामध्ये रात्रीच्या वेळी लाईन असल्यामुळे नाईलाजास्तव पिकांना पाणी देण्यासाठी रात्रीच शेतात गेल्या शिवाय शेतकऱ्यांना दुसरा पर्याय नसून ग्रामपंचायतने ठराव घेऊन रात्रीची लाईन बंद करण्यात यावी व ठराव पत्रकानुसार एक पत्र महावितरणला पाठवून दिवसा वीज पुरवठा देण्यात यावा अशी मागणी शेतकरी करत आहे.

