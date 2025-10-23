विदर्भ

Lonar News : समृद्धी महामार्गावर मोठी कारवाई! संशयास्पद कंटेनर चालकाजवळ आढळले देशी पिस्तूल व जिवंत काडतुसे

Driver Arrested on Samruddhi Highway with Pistol and Cartridges : समृद्धी महामार्गावर खळेगावजवळ संशयास्पद थांबलेल्या आयशर कंटेनर चालकाकडून बीबी पोलिसांनी एक देशी बनावटीचे पिस्टल आणि चार जिवंत काडतुसे जप्त करून त्याला अटक केली आहे.
Container Driver Arrested with Illegal Pistol and Live Cartridges

Container Driver Arrested with Illegal Pistol and Live Cartridges

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीबी : बीबी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील समृद्धी महामार्गावर खळेगाव नजीक नागपूर मुंबई लेनवर संशयास्पदरित्या थांबलेल्या कंटेनर चालकाजवळ एक पिस्टलसह चार जिवंत काळतूस आढळून आले. तपासांती पोलिसांनी चालकास अटक करून न्यायालयीन कोठडीत डांबले आहे.

Lonar
crime
police department
Samruddhi Highway incident

