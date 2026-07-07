नव्या शहराध्यक्षाला कुणाचा विरोध? भाजपातील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर, नेमकं काय घडतंय?

अमरावती : भारतीय जनता पक्षातील अंतर्गत मतभेद चांगलेच चव्हाट्यावर आले असून शहर जिल्हा भाजप अध्यक्ष कोण? असा प्रश्न कार्यकर्त्यांसह राजकीय वर्तूळात उपस्थित झाला आहे. डॉ. नितीन धांडे यांना हटवून नितीन गुडधे यांची नियुक्ती करण्यात आली असतानाच या नियुक्तीला चोवीस तासांत स्थगिती देण्यात आली. प्रदेशाध्यक्ष पातळीवर हा निर्णय स्पष्ट झालेला नसल्याने दोन्ही नितीनचे भविष्य अधांतरी लटकले आहे..भारतीय जनता पक्षाने जिल्ह्यात शहर जिल्हाध्यक्षांसह ग्रामीणसाठी दोन जिल्हाध्यक्ष नियुक्त केले होते. दरम्यान झालेल्या महापालिका व विधान परिषद निवडणुकीनंतर करण्यात आलेल्या फेरबदलात डॉ. नितीन धांडे आणि रविराज देशमुख यांना हटविण्यात आले. त्यांच्या जागी नितीन गुडधे यांची शहर जिल्हाध्यक्ष, तर आमदार प्रताप अडसड यांची जिल्हाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. नियुक्तीचा हा आनंद गुडधे यांच्यासाठी फार काळ टिकला नाही. चोवीस तासांतच फिरलेल्या राजकीय खेळीत त्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्यात आली..भाजपात अंतर्गत कुरघोडीचे राजकारण? नवनियुक्त शहराध्यक्षांच्या नियुक्तीला २४ तासांतच स्थगिती, नेमकं काय घडतंय?.प्रदेशाध्यक्षांनीच स्थगितीचे आदेश दिले असल्याने ते उठविण्याचे अधिकारही त्यांचेच आहेत. अद्याप त्यांनी यावर काहीच निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे स्थगितीचा नेमका अर्थही कार्यकर्ते किंवा पदाधिकारी यांच्या लक्षात आलेला नाही. यामुळे डॉ. धांडे पदावर कायम असल्याचा दावा त्यांचे समर्थक करू लागले आहेत.तर, नव्या नियुक्तीला स्थगिती आहे, ते रद्द करण्यात आलेले नसल्याने नितीन गुडधे हेच शहर जिल्हाध्यक्ष आहेत, असा दावा गुडधे यांचे समर्थक करीत आहेत. नेमके या पदावर आहेत तरी कोण? हे मात्र स्पष्ट होत नसल्याने भाजपच्या अंतर्गत वर्तूळासह राजकीय क्षेत्रात संभ्रमाची स्थिती कायम आहे..Karad News: घंटागाड्या बंद असतानाही ठेकेदांराची बील कशी देता; कऱ्हाडला भाजपचे नगरसवेक संतप्त, मुख्याधिकाऱ्यांची घेतली भेट! .गुडधे हे आमदार राजेश वानखडे यांच्या गटातील आहेत. त्यांना खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांचेही समर्थन आहे. तर, माजी खासदार नवनीत राणा यांचा या नियुक्तीस तीव्र विरोध असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. दरम्यान, प्रदेशाध्यक्षांच्या पातळीवरून या नियुक्तीसंदर्भात स्पष्टता येत नाही तोवर दोघांचे राजकीय भविष्य अधांतरी असल्याचे बोलल्या जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.