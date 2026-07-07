विदर्भ

नव्या शहराध्यक्षाला कुणाचा विरोध? भाजपातील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर, नेमकं काय घडतंय?

BJP Amravati City President Appointment : डॉ. नितीन धांडे यांना हटवून नितीन गुडधे यांची नियुक्ती करण्यात आली असतानाच या नियुक्तीला चोवीस तासांत स्थगिती देण्यात आली. प्रदेशाध्यक्ष पातळीवर हा निर्णय स्पष्ट झालेला नसल्याने दोन्ही नितीनचे भविष्य अधांतरी लटकले आहे.
BJP Amravati City President Appointment

BJP Amravati City President Appointment

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती : भारतीय जनता पक्षातील अंतर्गत मतभेद चांगलेच चव्हाट्यावर आले असून शहर जिल्हा भाजप अध्यक्ष कोण? असा प्रश्न कार्यकर्त्यांसह राजकीय वर्तूळात उपस्थित झाला आहे. डॉ. नितीन धांडे यांना हटवून नितीन गुडधे यांची नियुक्ती करण्यात आली असतानाच या नियुक्तीला चोवीस तासांत स्थगिती देण्यात आली. प्रदेशाध्यक्ष पातळीवर हा निर्णय स्पष्ट झालेला नसल्याने दोन्ही नितीनचे भविष्य अधांतरी लटकले आहे.

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