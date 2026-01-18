VIDEO : 'त्या' पत्रावरील स्वाक्षरी माझी नाही! भाजप उमेदवाराचा मोठा खुलासा; नवनीत राणांच्या निलंबन मागणी प्रकरणात ट्विस्ट...

Navneet Rana Suspension Demand : माजी खासदार नवनीत राणा यांचं पक्षातून निलंबन करावं, अशी मागणी भाजपाच्या उमेदवारांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रसुद्धा लिहिलं आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही याप्रकरणी दखल घेत योग्य त्या कारवाईचं आश्वासन दिलं आहे. असं असलं तरी या प्रकरणात आता मोठा ट्विस्ट आला आहे. यापैकी पत्रावर सही असलेल्या एका उमेदवाराने ही सही आपली नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत..मुख्यमंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रावर आशिष अतकारे, अभिजित वानखडे, चेतन गावंडे, ऋषी खत्री, राजेश शादी, रोशनी वाकडे, बरखा शर्मा, रिता मोकलकर, संतोष पिढेकर, डॉ. वीरेंद्र ढोबळे, नरेश धामाई, सुनंदा खरड, मृणाली चौधरी, अपर्णा ठाकरे, चेतन पवार, राजेश पड्डा साहू, गौरव बांते, प्रणित सोनी, योगेश निमकर, लता देशमुख, संध्या टिकले, स्वाती निस्ताने यांच्या स्वाक्षरी आहेत..नवनीत राणांची पक्षातून हकालपट्टी करा! भाजपच्या पराभूत उमेदवारांचं थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र, विरोधात कसं काम केलं तेही सांगितलं!.यापैकी आशिष अतकारे यांनी ही स्वाक्षरी आपली नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी एक व्हिडीओ प्रसिद्ध करत यासंदर्भात खुलासा केला आहे. ''नुकताच मनपाच्या निवडणुका झाल्या आहेत. या निवडणुकीत मी प्रभाग क्रमांक १७ मधून विजयी झालो आहे. मात्र, कालपासून एक पत्र व्हायरल होते आहे. त्या पत्रात आमचे निते नितीन धांडे यांची वरिष्ठांकडे तक्रार केल्याचं म्हटलं आहे. तसेच यात नवनीत राणा यांचं सुद्धा नाव आहे. परंतू या प्रकरणाशी माझा कोणताही संबंध नाही. त्या पत्रावर मी सही केलेली नाही'', असंही त्यांनी म्हटलं आहे..दरम्यान, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही याप्रकरणी दखल घेत योग्य त्या कारवाईचं आश्वासन दिलं आहे. ''भाजपच्या उमेदवारांनी काल पत्र लिहिलं होतं. ते पत्र आम्हाला मिळालं आहे. अमरावतीत कुणी विरोधात काम केलं, कुणी कुणासाठी काम केलं. याचं आम्ही विश्लेषण करू. लवकरच आमची एक टीम अमरावतीत दाखल होणार आहे. ती टीम पराभूत उमेदवारांचं म्हणणं ऐकून घेईल, त्यानंतर यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल'', अशी माहिती त्यांनी दिली..नवनीत राणा यांचं भाजपमधून निलंबन होणार? पराभूत उमेदवारांच्या तक्रारीनंतर पक्ष अॅक्शन मोडवर....महत्त्वाचे म्हणजे आशिष अतकारे यांच्या खुलाशानंतर या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळण्याची शक्यता असून यावरून अमरावतीचं राजकारण पुन्हा एकदा तापण्याचा अंदाज आहे. अतकारे यांच्या खुलाशानंतर काही उमेदवार पुढे येण्याचीदेखील शक्यता आहे, अशावेळी अमरावतीच्या राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. या खुलाशानंतर पक्षश्रेष्टी नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.