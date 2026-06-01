Yavatmal: २० कोटीत केंद्रीय राज्यमंत्री दर्जा, थेट दिल्लीतून कॉल येईल; आमिष दाखवून फसवणूक, भाजप पदाधिकाऱ्यांची पोलिसात धाव

यवतमाळ: केंद्रीय राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देवू, असे म्हणून भाजप जिल्हा समन्वयकांना फसविण्याचा तिघांनी प्रयत्न केला. परंतु, जिल्हा समन्वयक नितीन भुतडा यांनीच केलेल्या 'स्टिंग' मुळे हा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी तिघांनाही बेड्या ठोकल्या. लौकिक जगन्नाथ फुलकर (रा. नेताजी नगर), गणेश लालसिंग राठोड (रा. दाभा पहूर, बाभूळगाव), विश्वजित सुरेश राठोड (रा. ब्राम्हणवाडा, आर्णी) अटक केली. तर तिघांनाही तीन दिवसाची कोठडी सुनावण्यात आली आहे..प्राप्त माहितीनुसार नितीन भुतडा यांच्याकडे भाजपचे जिल्हा समन्वयक हे पद आहे. अशात शनिवारी (ता. १६) त्यांना आरोपी लौकिक फुलकर याने 'व्हॉट्सअॅप' मॅसेजच्या माध्यमातून संपर्क साधला होता. तसेच केंद्र सरकार अंतर्गत येणाऱ्या ४२ महामंडळाची यादी टाकली. त्याचप्रमाणे इतर २३ बोर्डाची यादी, नियुक्तीवरील व्यक्तींना असणारे बजेट, नियुक्तीचा कालावधी, सॅलरी, सुविधा, कार्यक्षेत्र आणि अधिकाराबाबत विस्तृत माहिती दिली. हे काम गणेश राठोड करणार असल्याचे नमूद केले. यादीतील तीन महामंडळ निवड करून पाठवावे याकरिता संपर्क केला..हा प्रकार आर्थिक फसवणूक करण्याच्या उद्देशातून सुरू असल्याचा संशय भुतडा यांना आला. दरम्यान, बुधवारी (ता. २०) गणेश राठोड यांच्या मोबाईलवर तीन महामंडळाची नावे जाणीवपूर्वक टाकली. या मंडळासाठी २० कोटी ५० लाख रुपयांची 'डिमांड' त्यांनी केली. त्या मोबदल्यात पाच टक्के टोकन द्यावे लागेल, असे सांगितले. तर सोमवारी टोकन पोहचेल, मंगळवार आणि बुधवारी 'क्लिअर' होईल. यासंदर्भात दिल्लीतून कॉल येईल आणि शुक्रवारपर्यंत सर्व ओके होईल, असा रिप्लाय दिला..पैसे जमा करण्यास विलंब होईल, असे सांगून सुरवातीला सर्व व्यवहार टाळले. परंतु, लौकिक फुलकर याने पुन्हा पदाचे आमीष देवून शनिवारी (ता. ३०) सकाळी संपर्क साधला. दरम्यान, दत्त चौकातील माजी आमदार मदन येरावार यांच्या कार्यालयात भेटीचे ठरले होते. हा संपूर्ण प्रकार फसवणुकीचा असल्याचा संशय आल्यानंतर कार्यालयात 'स्पाय वायफाय मेटल क्लॉक' खरेदी केले. त्यात नवीन मेमरी कार्ड टाकून कार्यालयातील सर्व भाग कव्हर होईल, या पद्धतीने लावला होता..व्यवहाराकरिता एक ब्राऊन रंगाची लेटर सारखी बॅग घेऊन ५० लाख रुपये असल्याचे भासविले. बॅगमध्ये कागदाचे रिम, नोटबुक आणि पाचशे रुपयांच्या नोटांचे ५० हजारांचे बंडल ठेवले होते. सकाळी साडेअकरा वाजताच्या सुमारास गणेश राठोड, विश्वजित राठोड यांनी कार्यालय गाठत चर्चा केली आणि पैसे ठेवून असलेली बॅग घेऊन ते निघून गेले. या प्रकरणी सायंकाळी अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात नितीन भुतडा यांनी तक्रार दिली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी तिघांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा नोंद केला असून, तिघांनाही पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत..पहिल्यांदा जाणीवपूर्वक व्यवहार टाळलाया प्रकरणातील आरोपी गणेश राठोड याने शुक्रवारी (ता. २२) नितीन भुतडा यांच्याशी संपर्क साधून विश्वजित राठोड याच्याकडे टोकन जमा करावे, असे सांगितले. त्यानुसार शनिवारी (ता. २३) दत्त चौकातील माजी आमदार मदन येरावार यांच्या कार्यालयात विश्वजित राठोड आला होता. परंतु, संपूर्ण व्यवहार गणेश राठोड आल्यानंतरच करू, असे म्हणून जाणीवपूर्वक टाळला होता. पैशाच्या हव्यासापोटी पुन्हा त्यांनी संपर्क साधून फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला. यातून त्या तिघांनाही पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.