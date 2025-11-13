BJP News: तळीरामांची सोय? निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप नेत्याच्या घरी आढळला मद्यसाठा, तब्बल ४५ पेट्या अवैध दारू

आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या नेत्यांच्या घरी तब्बल ४५ पेट्या अवैध दारू सापडल्याने जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. भाजपचे नेते तसेच भाजप युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष मधुकर भांडेकर आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष योगीता मधुकर भांडेकर यांच्या वालसरा (ता. चामोर्शी) येथील निवासस्थानी पोलिसांनी मंगळवार (ता. ११) पहाटे छापा टाकला. या छाप्यात देशी दारूच्या पेट्या जप्त करण्यात आल्या असून, पोलिसांनी एकूण ४५ पेट्या दारू जप्त केल्याची माहिती मिळाली आहे. या कारवाईनंतर राजकीय वर्तुळात तसेच समाजमाध्यमांवर मोठी चर्चा रंगली आहे..३ लाख ६० हजार रुपये किमतीचा अवैध दारूसाठा जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी भांडेकर यांच्यावर दारूबंदी कायद्यान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.स्थानिक गुन्हे शाखेच्या (एलसीबी) पथकाने मंगळवारी पहाटे ही धडक कारवाई केली. वालसरा गावात भांडेकर हे आपल्या घरात अवैधरित्या मोठ्या प्रमाणात देशी दारूचा साठा करून ठेवल्याची गोपनीय माहिती एलसीबीच्या पथकाला मिळाली होती..BJP vs Shivsena: शिंदेंना घरातच घेरण्याची भाजपची रणनीती, अंतर्गत बदल्याच्या राजकारणाने मोठी खळबळ! शिंदेसेनेचा कट्टर विरोधक निवडणूक प्रभारी.तब्बल ४५ पेट्या आढळून आलेकारवाईसाठी पोहोचलेल्या पथकाला सुरुवातीला भांडेकर यांच्याकडून सहकार्य मिळाले नाही. त्यांनी पोलिसांना घरझडती घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे पोलिसांनी तात्काळ पंचांना (साक्षीदारांना) बोलावून त्यांच्यासमक्ष घरझडती प्रक्रिया सुरू केली.यावेळी घराच्या पहिल्याच खोलीत ‘रॉकेट देशी दारू संत्रा’ कंपनीचे तब्बल ४५ पेट्या आढळून आले. या जप्त केलेल्या दारूसाठ्याची किंमत ३ लाख ६० हजार रुपये इतकी आहे. चामोर्शी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..राजकीय नेत्यांमध्ये खळबळही कारवाई निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झाल्याने राजकीय नेत्यांमध्ये खळबळ माजली आहे. भाजप नेते मधुकर भांडेकर हे जिल्ह्यातील प्रभावशाली व्यक्ती मानले जातात. त्यांच्या घरी अवैध दारू सापडल्याने विरोधकांनी भाजपवर टीकेची तोफ डागली आहे.दारूबंदी असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात अशा प्रकारची कारवाई होणे ही दुर्मीळ घटना आहे. पोलिसांनी जप्त केलेल्या दारूचा साठा निवडणुकीत वाटप करण्यासाठी आणला गेला असावा, असे संशय व्यक्त केला जात आहे..भाजपच्या नेत्यांच्या नैतिकतेवर प्रश्नभाजपच्या नेत्यांच्या नैतिकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपला धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पोलिसांनी आणखी छापे टाकण्याची तयारी केली असून, अवैध दारूच्या तस्करीवर आळा घालण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे..Eknath Shinde Vs BJP : कोकणात एकनाथ शिंदे स्वबळावर लढणार, दीपक केसरकरांनी भाजपला इशारा देत विजयाचं गणित सांगितलं....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.