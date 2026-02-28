Gadchiroli : भाजप नेत्याचा अपघाती मृत्यू, महिन्याभरापूर्वी उधळलेला विजयी गुलाल

गडचिरोलीत दुचाकीच्या आडवं डुक्कर आल्यानं झालेल्या अपघातात भाजपच्या माजी शहराध्यक्षाचा मृत्यू झाला आहे. भाजपचे माजी शहराध्यक्ष आणि नगरपरिषदेचे आरोग्य सभापती मुक्तेश्वर काटवे यांचा शुक्रवारी रात्री १० वाजता अपघात झाला. महिन्याभरापूर्वीच नगरपरिषदेचे आरोग्य सभापती म्हणून त्यांनी पदभार स्वीकारला होता. गडचिरोलीतल्या कारगिल चौकात गाडीच्या आडवं डुक्कर आल्यानंतर नियंत्रण सुटून त्यांच्या दुचाकीचा अपघात झाला..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मुक्तेश्वर काटवे हे शुक्रवारी रात्री १० वाजता घरी निघाले होते. त्यावेळी त्यांच्या दुचाकीच्या आडवं डुक्कर आलं. डुक्कराला धडक बसल्यानं दुचाकीवरचं नियंत्रण सुटून भीषण अपघात झाला. या अपघातात काटवे यांच्या डोक्याला दुखापत झाली होती. गंभीर जखमी अवस्थेत मुक्तेश्वर काटवे यांना रुग्णालयात दाखल केलं होतं..चेंबूरमध्ये भीषण दुर्घटना! बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीच्या ८व्या मजल्यावरून कोसळले ६ मजूर.गडचिरोलीतील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात मुक्तेश्वर काटवे यांना दाखल करण्यात आलं. पण त्यांच्या डोक्याला गंभीर जखम झाली होती. त्यातून प्रचंड रक्तस्राव झाल्यानं त्यांची प्रकृती चिंताजनक होती. उपचार सुरू असतानाच त्यांची प्राणज्योत मालवली. मुक्तेश्वर काटवे यांच्या निधनाने गडचिरोलीतील राजकीय वर्तुळात शोककळा पसरलीय..मुक्तेश्वर काटवे हे २०१६ मध्ये झालेल्या नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत विजयी झाले होते. तर आता २०२५ च्या निवडणुकीतही त्यांनी विजय मिळवला होता. नगरपरिषदेत त्यांच्याकडे आरोग्य सभापतीपदाची जबाबदारीही देण्यात आली होती. याआधी मुक्तेश्वर काटवे हे भाजपचे गडचिरोली शहराध्यक्ष होते. मुक्तेश्वर काटवे यांच्या अपघाती निधनाने राजकीय क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.