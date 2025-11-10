Nagpur Local Elections: ‘स्थानिक’साठी भाजपचे ‘सोशल इंजिनिअरिंग; माजी अध्यक्ष अरविंद गजभिये यांच्या नियुक्तीने नाराजी दूर होणार का?

नागपूर : काहीही झाले तरी निवडणुका जिंकण्याचा चंग भाजपने बांधला आहे. याकरिता ‘नजरअंदाज’ केलेल्या नेत्यांना पदे देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयत्न भाजप करीत आहे..भाजपचे माजी जिल्हा अध्यक्ष अरविंद गजभिये यांना लोकसभा आणि विधानसभेत हुलकावणी दिल्यानंतर आता थेट पक्षाचे जिल्हा निवडणूक प्रमुखपदी म्हणून नियुक्ती करून धक्का दिला आहे. याद्वारे समाजातील नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न आहे..जिल्ह्यातील २७ नगर परिषद आणि नगरपंचायतीसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. सोमवारपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व राजकीय पक्षांनी निवडणुका जिंकण्यासाठी व्यूहरचना आखली आहे. यात भाजपने आघाडीचे घेतली आहे. जिल्ह्यातील सर्वच समाजांतील नेत्यांना प्रतिनिधित्व देऊन नाराजी दूर करण्यासोबतच सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयत्न भाजपचा असल्याचे दिसून येत आहे. माजी जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये यांना लोकसभा निवडणुकीत समोर ठेवून काँग्रेसला पटकवणी देण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता..मात्र, ऐनवेळी काँग्रेसचे उमरेड येतील तत्कालीन आमदार राजू पारवे यांना शिंदे सेनेत आणले आणि त्यांना रामटेक लोकसभेची उमेदवारी देण्यात आली. अचानक झालेल्या राजकीय घडामोडींमध्ये अरविंद गजभिये यांना डावलण्यात आले. यातून रामटेक लोकसभेची हातची जागा गेल्याची भावना भाजप कार्यकर्त्यांत होती. .याची पुनरावृत्ती विधानसभेत होऊ नये, याकरिता अरविंद गजभिये यांना उमेदवारी देण्याचा आग्रह स्थानिक कार्यकर्त्यांनी धरला होता. मात्र, यावेळेसही सुधीर पारवे यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यामुळे एका मोठ्या समाजाच्या रोषाला भाजपला सामोरे जावे लागले. यातून भाजपची उमरेड विधानसभेची जागासुद्धा काँग्रेसने जिंकली..अरविंद गजभिये यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना नेते व पदाधिकाऱ्यांत होती. दरम्यान जिल्हा कार्यकारिणी घोषणा झाल्यानंतरही गजभिये यांचे नाव कुठेच नव्हते. मात्र, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपने धोका ओळखून गजभिये यांना मुख्य जबाबदारी दिली आहे. रामटेक जिल्ह्याच्या निवडणूक प्रमुखपदी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या माध्यमातून नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांच्या मुलाखती घेण्यात येत आहे. यातून भाजपचा सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते..Akola Congress : काँग्रेसला हवाय ‘अंमलबजावणीचा नेता’ केवळ ‘गप्पांचा जिल्हाध्यक्ष’ नव्हे; बोचऱ्या टिकेनंतर प्रदेशाध्यक्षांच्याही भुवया उंचावल्या.काँग्रेस अजूनही सुस्तचस्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा धडका बघता काँग्रेस अजूनही सुस्त असल्याचे दिसून येते. जिल्हा पातळीवर प्रभाव पाडणाऱ्या नेत्यांची वानवा आहे. एकाही मोठ्या नेत्याने निवडणुकीचा बिगूल वाजविला नाही. काँग्रेसची सारी भिस्त स्थानिक कार्यकर्त्यांवर आहे. यातून कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे..Vidarbha Politics: विदर्भातील शहरी क्षेत्रावर प्रभाव कोणाचा?; भाजपा व काँग्रेसमध्येच खरी लढाई; दिग्गज नेत्यांचा कस लागणार.. .आरक्षित १० नगराध्यक्षपदांवर भाजपचा डोळाजिल्ह्यातील २७ नगर परिषद व पंचायतींमधील तब्बल १० ठिकाणी नगराध्यक्षांचे पद अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. जिल्ह्यात बौद्ध समाजाची मोठ्या प्रमाणात मते असून प्रत्येक वॉर्डामध्ये भाजपचे गणित बिघडविण्याची ताकद आहे. यामुळे बौद्ध समाजाला नाराज करणे भाजपला परवडणारे नाही. यातून माजी जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये यांची जिल्हा निवडणूक प्रमुखपदी म्हणून नियुक्ती केली. याद्वारे भाजपने पक्षामध्ये बौद्ध समाजाचे प्रतिनिधी असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.