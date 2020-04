लॉकडाऊनमुळे लोहार-सुतार कामगार अडचणीत, आली उपासमारीची पाळी

गोरेगाव (जि. गोंदिया) : कोरोना प्रतिबंधासाठी देशात संचारबंदी लागू झाली आहे. लोहार समाज हातावर पोट भरणारा आहे. लॉकडाऊनमुळे लोहारकाम, सुतारकाम बंद असल्यामुळे हा वर्ग आर्थिक अडचणीत सापडला असून उपासमारीची वेळ या समाजावर आली आहे. अवश्य वाचा - कोरोना पाझिटीव्हच्या घरात घुसला चोर! मग पाहा काय झाले लॉकडाऊन व संचारबंदी असल्याने लोहार व सुतार काम करता येत नाही. आगामी काळात लाँकडाऊनमध्ये वाढ झाल्यास काम धंदा ठप्प पडणार व काम नसल्याने करावे काय? असा प्रश्न लोहार समाजासमोर निर्माण झाला आहे. त्यातच घरातील दैनंदिन जीवनावश्यक साहित्य संपले असून शासनाने या समाजाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. सामाजिक संस्था, सरकारी मदत न मिळाल्यास उपाशी राहावे लागणार आहे. लोहार समाजाची आर्थिक अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने तातडीने पाऊल उचलण्याची गरज आहे. लोहार समाजातील ८० टक्के मंडळी लाकडी, लोखंडी कामे करतात. हा समाज या संचारबंदीमुळे पूर्णतः खचला आहे. ग्रामीण खेड्यापाड्यातील लोहार समाजातील स्थिती शहरी समाज बांधवांपेक्षाही भयानक आहे. शासनाने अन्नधान्य व जीवनाश्यक वस्तुंचा पुरवठा लोहार-सुतार समाजातील गरजू बांधवांना करण्यात यावे, अशी मागणी लोहार समाजाने केली आहे.

Web Title: The blacksmith caused trouble for the blacksmith-carpenter worker