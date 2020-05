रेल्वे पटरी जवळ आढळला ‘त्या’ वृद्धाचा मृतदेह अन् उडाली खळबळ

अकोला : शहरातील वृंदावन नगर परिसरात असलेल्या रेल्वे पटरी जवळील 774/5 क्रमांकाच्या पोलजवळ 65 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना 6 मे रोजी दुपारच्या सुमारास उघडकीस आली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी परिसरात तपासणी करून घटनास्थळाची पाहणी केली. ही आत्महत्या आहे की, रेल्वे ट्रकने उडवले की, घातपात हे अद्यापही स्पष्ट होऊ शकले नाही. याप्रकरणी पोलिस अधिक तपास करीत आहे. याप्रकरणी अद्यापही पोलिसांना कुठलाही सुगावा लागला नसून हा खून आहे की, आत्महत्या याबाबत अद्यापही संभ्रम आहे. मात्र, लॉकडाउनच्या काळात ही घटना घडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक तुषार नेवारे, एमआयडीसी पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार रामेश्वर चव्हाण आदींनी तातडीने घटनास्थळी भेट दिली. महत्त्वाची बातमी - अकोल्यात पॉझिटिव्ह रुग्णांची ‘साठी’ पार खदान पोलिस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची नोंद

रेल्वे पटरी जवळ आढळलेल्या मृतक व्यक्तीचे नाव भगवान नारायण पाईकराव, (वय 65 वर्षे रा. कवडे नगर, सिंधी कॅम्प) हे सोमवारपासून हरविलेल्या आहेत. त्यांचे मानसिक संतुलन ठीक नसून ते सतत पायी चालतात आणि त्यांना कोणी विचारलं तर ‘घरी चाललो’ फक्त एवढच होते. स्वतःचं नाव सुद्धा सांगू शकत नाही, ही व्यक्ती मिळून आल्यास पोलिस स्टेशन खदान येथे खालील क्रमांकावर संपर्क करावा असे आवाहन करण्यात आले होते.

