थरारक! या कारणामुळे त्याने तीनशेन मीटर मृतदेह नेला फरफटत आणि...

अकोला : तो सतत त्याच्यावर अनैसर्गिक संबंधासाठी दबाव आणीत असे. अन् तोही निमुटपणे त्याचा हट्ट आणि बळासमोर शरण जात त्याची मर्जी पूर्ण करू देत असे. मात्र, आज त्याच्या संयमाचा बांध फुटला होता. आधीच टाळेबंदीत अडकेल्या आणि त्याचसोबत अशा किळसवाण्या प्रकाराला कंटाळलेल्या त्याने त्याचा मुडदाच पाडला आणि मृतदेह पुरुनही ठेवला. हे सगळे थरार नाट्य शनिवारी (ता.23) पहाटे घडले. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमआयडीसी फेज क्रमांक चार मध्ये एका निर्माणाधीन कंपनीत काम करणाऱ्या दोन मजुरांमध्ये वाद झाला. वादाचे रुपांतर हाणामारीत होऊन आरोपी भोरीलाल उर्फ अजय हरीचंदन गौतम (वय 24) याने त्याचा साथीदार अरविंद मनोज विश्वकर्मा (वय 28) याचा खून केला. ही घटना शनिवारी (ता.23) पहाटे घडली. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून, पुढील तपास केल्या जात आहे. हेही वाचा - अरेरे! मोफत मिळतोय तांदुळ तरी होतोय गैरप्रकार; त्या तांदुळाच्या बदल्यात... शौचालयाच्या खड्ड्यातच पुरवला मृतदेह

आरोपी हा 24 वर्षीय युवक असून, तो उत्तर प्रदेशातील जौनपूर येथील रहिवासी आहे. त्याचा साथीदार मृतक अरविंद विश्वकर्मा याचा खून करून त्याचा मृतदेह तीनशे मीटर घासत नेला आणि मजुरांसाठी बांधण्यात आलेल्या खोल्यांच्या बाजूला असलेल्या शौचालयाच्या खड्ड्यात त्याचा मृतदेह पुरून ठेवला होता. अन्य साथीदारांनी केला कंपनी मालकाला फोन

विश्वसनिय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकार अन्य साथीदाराच्या लक्षात येताच काही जणांनी कंपनी मालकाला फोन केला. कंपनी मालकाने एमआयडीसी पोलिस ठाण्यांचे ठाणेदार रामेश्वर चव्हाण यांना याबाब माहिती देताच पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून पोलिसांनी आरोपीस अटक केली आहे. दगडाने ठेचून चेहरा केला विद्रुप

पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीच्या मनात ऐवढा राग भरला होता की, त्याने मृतकाच्या चेहऱ्यावर., डोक्यावर दगडाने वार केले. यामध्ये मृतकाचा चेहरा चेंदामेंदा झाला होता. विशेष म्हणजे पोलिसांनी पुरलेला मृतदेह बाहेर काढला असता तो अर्धनग्न अवस्थेत बाहेर काढण्यात आला. दीड तासांत गुन्हा उघड

ही घटना एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार रामेश्वर चव्हाण यांना कळताच यांनी घटनास्थळ गाठून घटनास्थळाचा पंचनामा केला. तर आरोपी तत्काळ अटक करून त्याची चौकशी केली असता आरोपीनी गुन्ह्याची कबुली दिली. सोबतच अवघ्या दीड तासांतच एमआयडीसी पोलिसांना हा गुन्हा उघडीस आणण्यास पोलिसांना यश आले आहे.

