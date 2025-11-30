Amravati News : अमरावतीला बॉम्बने उडविण्याची धमकी; नियंत्रण कक्षात इंदूरवरून निनावी कॉल

अमरावती - शहर पोलिस नियंत्रण कक्षामध्ये कॉल करून अमरावती शहरात बाँबस्फोट घडविण्याची धमकी देण्यात आल्याने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. रात्रीपासून पहाटेपर्यंत संपूर्ण शहर पोलिसांनी पिंजून काढले..पोलिस नियंत्रण कक्षामध्ये शुक्रवारी (ता. २८) रात्री साडेआठच्या सुमारास हा निनावी कॉल आल्याची पुष्टी पोलिस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी केली. पोलिस आयुक्तालयाची इमारत फ्रेजरपुरा ठाण्याच्या हद्दीत येत असल्याने निनावी कॉलनंतर धमकी देणाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेनंतर रात्रभरापासून संपूर्ण पोलिस यंत्रणेला सतर्कतेचा कॉल वरिष्ठांकडून देण्यात आला..हायअलर्ट घोषित करून पोलिसांनी अमरावती मॉडल रेल्वेस्थानक, बडनेरा रेल्वेस्थानक, अमरावती मध्यवर्ती बसस्थानक, राजापेठ बसस्थानक, अंबादेवी मंदिर व एकवीरा देवी मंदिर परिसर पिंजून काढला. बॉंबशोधक व नाशक पथकाने गर्दीच्या आणि अति महत्त्वाच्या ठिकाणी सशस्त्र पोलिस दल तैनात करण्यात आले..रस्त्यावर शहराकडे येणाऱ्या सीमावर्ती मार्गावर बॅरिकेट टाकून नाकाबंदी करण्यात आली. संबंधित ठाण्यांसह वाहतूक पोलिसांनी दुचाकी व चारचाकी वाहनांची बारकाईने तपासणी केली. मुख्य हॉटेल आणि लॉजमधील आलेल्या ग्राहकांच्या नोंदीची तपासणी केली. रेल्वेगाड्यांसह रात्रीला दूरवर जाणाऱ्या खासगी ट्रॅव्हल्सच्या आतमध्ये शिरून सुद्धा पोलिसांनी काही प्रवाशांच्या बॅगसह वाहनांच्या डिक्कीची तपासणी केली..पोलिसांना निनावी कॉल करून धमकी देणाऱ्या संशयित व्यक्तीने यापूर्वी काही वेळा पोलिसांना निनावी कॉल केले आहेत. संशयित व्यक्तीला रविवारी (ता. ३०) इंदूरवरून अमरावतीत आणण्यात येईल. सुरक्षेसाठी शहर पोलिस सतर्क आहे.- गणेश शिंदे, पोलिस उपायुक्त, अमरावती..इंदूरवरून घेतले एकाला ताब्यातपोलिस नियंत्रण कक्षात आलेला कॉल हा मध्य प्रदेशातील इंदूरवरून आल्याचे लोकेशन तांत्रिक पद्धतीने पोलिसांनी मिळविले. त्यानंतर इंदूर पोलिसांसोबत अमरावती पोलिसांनी संपर्क साधला. लोकेशन ट्रेस होताच अमरावती गुन्हे शाखेचे एक पथक रात्रीच इंदूरला रवाना झाले. शनिवारी (ता. २९) कॉल करणाऱ्या एका ४० वर्षीय व्यक्तीस ताब्यात घेतल्याचे आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.