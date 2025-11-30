विदर्भ

Amravati News : अमरावतीला बॉम्बने उडविण्याची धमकी; नियंत्रण कक्षात इंदूरवरून निनावी कॉल

अमरावती शहरात बाँबस्फोट घडविण्याची धमकी देण्यात आल्याने चांगलीच खळबळ उडाली.
सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती - शहर पोलिस नियंत्रण कक्षामध्ये कॉल करून अमरावती शहरात बाँबस्फोट घडविण्याची धमकी देण्यात आल्याने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. रात्रीपासून पहाटेपर्यंत संपूर्ण शहर पोलिसांनी पिंजून काढले.

