विदर्भ

पोपटांमुळे पिकाचं नुकसान झाल्यास भरपाई, मुंबई हायकोर्टाचा शेतकऱ्यांना दिलासा

Mumbai High Court केवळ काही विशिष्ट प्रजातींमुळे झालेल्या नुकसानीवरच भरपाई देणे तर्कसंगत नाही, असे नमुद करताना न्यायालयाने शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे. जीआर कायद्यापेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही, असेही कोर्टाने म्हटले.
High Court Relief for Farmers Over Crop Damage

Esakal

सूरज यादव
Updated on

वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील 'वन्य प्राणी' या संज्ञेत पोपटांसारख्या पक्ष्यांचाही समावेश होतो. परंतु, संबंधित शासन निर्णयात (जीआर) पोपट पक्षाचा उल्लेख नाही, या कारणावरून एखाद्याला नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. केवळ काही विशिष्ट प्रजातींमुळे झालेल्या नुकसानीवरच भरपाई देणे तर्कसंगत नाही, असे नमुद करताना न्यायालयाने शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे.

Loading content, please wait...
Wardha
maharashtra
Farmer
Farmer news

Related Stories

No stories found.