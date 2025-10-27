विदर्भ

Yavatmal News: नापिकीचा ताण वाढला; बोरगाव लिंगा येथील शेतकऱ्याने संपवले जीवन

Yavatmal Farmer: यवतमाळ तालुक्यातील बोरगाव लिंगा येथील शेतशिवारात एका शेतकऱ्याने नापिकी आणि कर्जबाजारिपणाला कंटाळून गळफास जीवन संपवले. ही घटना शनिवारी सायंकाळी सात वाजताच्या सुमारास घडली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नेर (जि. यवतमाळ) : तालुक्यातील बोरगाव लिंगा येथील शेतशिवारात एका शेतकऱ्याने नापिकी आणि कर्जबाजारिपणाला कंटाळून गळफास लावून आत्महत्या केल्याची केली.

