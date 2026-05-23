Vidarbha Heatwave: ब्रह्मपुरी, वर्ध्याचा पारा ४७ अंशांवर; विदर्भात आणखी दोन दिवस रेड व ऑरेंज अलर्ट, आठ दिवसांपासून भीषण उष्णलाट

नागपूर : विदर्भातील उन्हाच्या लाटेचा तडाखा दिवसागणिक वाढतच असून, ब्रह्मपुरीसह वर्ध्याचाही पारा आता ४७ अंशांवर पोहोचला आहे. तर उपराजधानीच्या कमाल तापमानात सलग तिसऱ्या दिवशी किंचित घसरण झाली..विदर्भात जवळपास आठ दिवसांपासून भीषण उष्णलाट सुरू आहे. बुलडाणा व भंडारा वगळता सर्वच शहरांमध्ये उन्हाचा कहर दिसून येत आहे. शुक्रवारीही रेड व ऑरेंज अलर्टचा प्रभाव सर्वत्र पाहायला मिळाला. ब्रह्मपुरीच्या तापमानात पुन्हा अंशतः वाढ होऊन पारा विक्रमी ४७.२ अंशांवर गेला, जे विदर्भासह राज्यातील सर्वाधिक तापमान होते. वर्ध्याच्याही तापमानात ०.६ अंशांची वाढ झाली. येथे या मोसमात दुसऱ्यांदा ४७ अंश तापमानाची नोंद झाली. याशिवाय अमरावती व चंद्रपूर येथे ४६.४, गडचिरोली येथे ४६, यवतमाळ येथे ४५.४ आणि गोंदिया येथे ४४.९ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले..नागपूर व विदर्भात सकाळपासूनच उन्हाचे चटके जाणवायला सुरुवात होते. दुपारच्या सुमारास सूर्य डोक्यावर येताच उन्हाची तीव्रता शिखरावर असते. चटक्यांमुळे अक्षरशः भट्टीत तापल्यासारखे वाटत आहे. सायंकाळी व उशिरा रात्रीपर्यंत उन्हाच्या गरम झळा जाणवत आहेत..विदर्भात मॉन्सूनचे आगमन वेळेतचनैऋत्य मोसमी वारे अर्थात मॉन्सून यावर्षी अंदमान व निकोबार बेटासह अरबी समुद्राच्या काही भागांत लवकर दाखल झाला. कोणत्याही अडथळ्यांविना मॉन्सूनची प्रगती अशीच पुढेही कायम राहिली तर केरळ आणि विदर्भातही ठरलेल्या तारखेपर्यंतच मॉन्सूनचे आगमन अपेक्षित असल्याची माहिती, हवामानतज्ज्ञ प्रा. सुरेश चोपणे यांनी दिली. ते म्हणाले, ''सद्यःस्थितीत मॉन्सूनची प्रगती समाधानकारक आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने दक्षिण भारतातील केरळ, कोची, पोर्ट ब्लेअर व आजूबाजूच्या भागांमध्ये मॉन्सूनपूर्व पाऊस पडत आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजाप्रमाणे, सक्रिय असलेल्या मॉन्सूनचा प्रवास असाच कायम राहिल्यास २६ मेपर्यंत केरळमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे.''.कमाल तापमानशहर तापमानब्रह्मपुरी ४७.२वर्धा ४७.१चंद्रपूर ४६.४अमरावती ४६.४गडचिरोली ४६.०नागपूर ४५.७यवतमाळ ४५.४गोंदिया ४४.९अकोला ४४.८वाशीम ४२.६भंडारा ४२.०बुलडाणा ४१.०