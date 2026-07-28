Bribe Case: अवैध वाळू वाहतूक प्रकरणी आधी ट्रॅक्टर जप्त केला, नंतर कारवाई न करण्यासाठी लाच मागितली; वनपाल, वनरक्षकाला अटक

भद्रावती: कारवाईत जप्त करण्यात आलेला ट्रॅक्टर सोडण्यासाठी वीस हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना वनपाल, बीट वनरक्षकास एका व्यक्तीस रंगेहात पकडण्यात आले. भद्रावती येथील वनविभागाच्या कार्यालयातच सोमवारी (ता. २७) लाचलुचप्रत प्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई केली. वनपाल कोमल घुगलोत, वनरक्षक संदीप पारवे अशी लाचखोर वनकर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.भद्रावती येथील वनविभागात वनपाल कोमल नरसिंगराव घुगलोत आणि वनरक्षक संदीप पुंडलिक पारवे कार्यरत आहे. सात जुलै रोजी तक्रारदार घराच्या कामाकरिता त्याच्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीमध्ये वाळू भरून वाहतूक करीत होता. याचदरम्यान वनपाल घुगलोत आणि वनरक्षक पारवे यांनी ट्रॅक्टर थांबविला. ट्रॅक्टर ट्रॉलीसह वनक्षेत्र सहायक कार्यालयात घेऊन गेले. .तक्रारदाराच्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीवर अवैधरीत्या वाळू भरून वाहतूक केल्याप्रकरणी केलेल्या कारवाईची कागदपत्रे वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडे न पाठविण्याकरिता वीस हजार रुपयांच्या लाचेची केली. संबंधिताने २३ जुलैला रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात याची तक्रार केली. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.तक्रारीच्या अनुषंगाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भद्रावती वनविभागाच्या कार्यालयात सापळा रचून वीस हजारांची लाच घेताना घुगलोत आणि पारवे यांना रंगेहात पकडले. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक डॉ. दिगंबर प्रधान, अप्पर पोलिस अधीक्षक माधुरी बावीस्कर यांच्या मार्गदर्शनात पोलिस उपअधीक्षक अनिल जिट्टावार, पोलिस निरीक्षक प्रशांत केदार, हवालदार हिवराज नेवारे, रविकांत इंगळे, अमोल सिडाम, राकेश जांभुळकर, प्रदीप ताडाम, सचिन गजभिये, महेश माहुरपवार, मेघा मोहुर्ले, सतीश सिडाम, संदीप कौरासे यांच्या चमूने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.