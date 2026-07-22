विदर्भ

Mahagaon Bribe Case : अंगणवाडी मदतनीस नियुक्तीसाठी लाचेची मागणी; महिला व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

१० हजारांची मागणी; तडजोडीनंतर ५ हजारांवर व्यवहार, राहत्या घरी ५ हजार स्वीकारताना रंगेहात कारवाई.
Bribe Case

Bribe Case

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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महागाव - येथील महिला व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी शकुंतला इंगोले यांना अंगणवाडी मदतनीस पदावर नियुक्ती करून देण्यासाठी लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) यवतमाळ पथकाने बुधवारी सायंकाळी रंगेहात पकडले. ही कारवाई महागाव शहरातील प्रभाग क्रमांक ३ मधील त्यांच्या राहत्या घरी करण्यात आली. कारवाईनंतर एसीबीच्या पथकाने त्यांच्या निवासस्थानी झाडाझडतीही घेतली.

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