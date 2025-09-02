Wardha News: 'पूल सुरू करण्यासाठी नागरिकांचा खासदारांना घेराव'; खासदार अमर काळे यांनी बांधकाम विभागाला केल्या सूचना

वर्धा : पुलगाव येथून अमरावतीकडे जाणाऱ्या जुन्या मार्गावरील वर्धा नदीवरील पूल जीर्ण झाल्याने या पुलावरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदर पुलावरून वाहतूक बंद केली होती. त्यामुळे या पुलावरून पलीकडे जाणाऱ्या लोकांना जवळपास चार ते पाच किलोमीटरचा फेरा मारून पलीकडे जावे लागत आहे. खासदार अमर काळे हे पुलगावच्या दौऱ्यावर असतांना तेथील विद्यार्थी,महिलासह नागरिकांनी खासदारांना घेराव घालत पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात यावा असा आग्रह धरला. .Nagpur News: 'नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी तीन विधानसभा क्षेत्र ठरविणार सत्ताधीश'; उमरेड-सावनेर-कामठीमध्ये सर्वाधिक ३१ जागा.नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व पुलाच्या बांधकामाची स्थिती पाहता पुलावरून वाहतूक करणे शक्य नसल्याचे खासदार अमर काळे यांनी नागरिकांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला,परंतु उपस्थित नागरिक ऐकण्यास तयार नव्हते व आपल्या मागणीवर ठाम होते. नागरिकांचा आक्रोश व आग्रह बघता खासदार अमर काळे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता सतीश अंभोरे यांच्याशी संपर्क करीत तेथील परिस्थितीची माहिती दिली व पुलावरून पायदळ किंवा जास्तीत जास्त दुचाकीवरून जाणे येणे शक्य आहे, .काय याबाबत माहिती घेतली. यावर सार्वजनिक बांधकाम अभियंता यांनी पूल तात्पुरता पायदळ व दुचाकीसाठी सुरू करण्यास होकार दिल्यानंतर खासदार अमर काळे यांनी संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था करून या पुलावरून तात्पुरती सोय म्हणून पायदळ व दुचाकीकरिता सदर पूल तात्पुरता खुला करावा, असे निर्देश अभियंत्यांना दिले. दोन दिवसांत सदर पूल सुरक्षात्मक उपाययोजना करून वाहतुकीस खुला करून देण्याचे मान्य केले..OBC Reservation: 'सरकारकडून लिखीत आश्वासनाशिवाय माघार नाही': ओबीसींचा एल्गार; गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांची उपोषण स्थळाला भेट.यावेळी राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पक्षाचे तालुका अध्यक्ष श्याम देशमुख, विटाळा येथील सरपंच ठोंबरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप अग्रवाल तसेच मोठ्या संख्येने महिला,पुरुष,विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.