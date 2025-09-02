विदर्भ

Wardha News: 'पूल सुरू करण्यासाठी नागरिकांचा खासदारांना घेराव'; खासदार अमर काळे यांनी बांधकाम विभागाला केल्या सूचना

Citizens Protest; नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व पुलाच्या बांधकामाची स्थिती पाहता पुलावरून वाहतूक करणे शक्य नसल्याचे खासदार अमर काळे यांनी नागरिकांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला,परंतु उपस्थित नागरिक ऐकण्यास तयार नव्हते व आपल्या मागणीवर ठाम होते.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वर्धा : पुलगाव येथून अमरावतीकडे जाणाऱ्या जुन्या मार्गावरील वर्धा नदीवरील पूल जीर्ण झाल्याने या पुलावरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदर पुलावरून वाहतूक बंद केली होती. त्यामुळे या पुलावरून पलीकडे जाणाऱ्या लोकांना जवळपास चार ते पाच किलोमीटरचा फेरा मारून पलीकडे जावे लागत आहे. खासदार अमर काळे हे पुलगावच्या दौऱ्यावर असतांना तेथील विद्यार्थी,महिलासह नागरिकांनी खासदारांना घेराव घालत पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात यावा असा आग्रह धरला.

