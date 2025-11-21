विदर्भ

Buldhana News : बुलढाण्यात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ; शालेय पोषण आहार बाबत विद्यार्थ्यां प्रति निष्काळजीपणा करणारा मुख्याध्यापक निलंबीत!

Headmaster Suspended: बुलढाणा जिल्ह्यातील बावनबीर शाळेत विद्यार्थ्यांना रद्दी पेपरवर पोषण आहार देण्याच्या धक्कादायक निष्काळजीपणामुळे मुख्याध्यापकांना निलंबित करण्यात आले. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओनंतर शिक्षण विभागाने तात्काळ कारवाई करत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
Buldhana Headmaster Suspended for Serving Mid-Day Meal on Waste Paper

Buldhana Headmaster Suspended for Serving Mid-Day Meal on Waste Paper

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

संग्रामपूर (बुलढाणा) : विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणे मुख्याध्यापक लाचांगलेच भोवले.. विद्यार्थ्यांना रद्दी पेपरवर खिचडी दिल्या प्रकरणी मुख्याध्यापक निलंबीत झाल्याचा संग्रामपूर तालुक्यातील प्रकार समोर आला आहे. याला 21 नोव्हेंबर रोजी शिक्षण विभागाने दुजोरा दिला. आधीच जिल्हा परिषद शाळेची पट संख्या मोठ्या प्रमाणात घटत असताना, बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यातील बावनबीर या आदिवासी भागातील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी कसा खेळ केला जात आहे.

Loading content, please wait...
student
Food Security Scheme
Tribal Areas
School administration
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com