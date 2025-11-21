Buldhana News : बुलढाण्यात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ; शालेय पोषण आहार बाबत विद्यार्थ्यां प्रति निष्काळजीपणा करणारा मुख्याध्यापक निलंबीत!

संग्रामपूर (बुलढाणा) : विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणे मुख्याध्यापक लाचांगलेच भोवले.. विद्यार्थ्यांना रद्दी पेपरवर खिचडी दिल्या प्रकरणी मुख्याध्यापक निलंबीत झाल्याचा संग्रामपूर तालुक्यातील प्रकार समोर आला आहे. याला 21 नोव्हेंबर रोजी शिक्षण विभागाने दुजोरा दिला. आधीच जिल्हा परिषद शाळेची पट संख्या मोठ्या प्रमाणात घटत असताना, बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यातील बावनबीर या आदिवासी भागातील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी कसा खेळ केला जात आहे..याचा धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने शिक्षण विभागा कडून कार्यवाही झाल्याची माहिती आहे. प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतून शालेय पोषण आहार देण्यासाठी मोठी नियमावली शासनाने तयार केली आहे. मात्र नियमावली धाब्यावर बसवून आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ शाळा प्रशासन करत आहे. प्राथमिक शाळेतील मुलांना सकस पोषण आहार देताना मोठी काळजी घेण्याच्या सूचना असताना ही या मुलांना चक्क रद्दी पेपरवर खिचडी दिल्या जात आहे. तर मुलं पोषण आहार घेत असताना चक्क श्वान त्यांच्या भोवती फिरताना दिसत आहेत..खर तर या चिमुकल्यांना पोषण आहार देण्यासाठी प्रत्येक शाळेला शासनाने स्टीलच्या प्लेट उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र स्टीलच्या प्लेटमध्ये पोषण आहार न देता रद्दी पेपरवर पोषण आहार दिल्या जात असल्याने मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. तर मुलं पोषण आहार खाताना त्यांच्या अवतीभवती श्र्वानांचा मुक्त संचारही दिसत आहे. मुख्याध्यापक आणि कर्मचारी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी कसं खेळतायेत हे या धक्कादायक घटनेतून समोर आलंय.दरम्यान, याबाबत जिल्हा शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांना विचारणा केली असता त्यांनी याबाबत चार महिन्यांपूर्वी मी जिल्ह्यातील सर्व शाळांना कडक आदेश दिले होते, अस ते म्हणाले..मात्र अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांना सकस पोषण आहार दिल्या जात असेल तर आणि काही अनुचित प्रकार घडला तर जवाबदारी कुणाची? असा प्रश्न आता उपस्थित राहत आहे. अतिशय धक्कादायक हा प्रकार असून शालेय शिक्षणमंत्री यावर काही कारवाई करतील का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.तसेच संग्रामपूर गटशिक्षणाधिकारी अधिकारी दीपक टाले यांना विचारणा केली असता त्यांनी याबाबत केंद्रप्रमुखा Sang चौकशी अहवाल मागविला असून सदर जबाबदार मुख्याध्यापक टिकार यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही केल्याचे बोलतांना सांगितले..टिकार वर या पूर्वी ही झाली होती कार्यवाही..प्राप्त माहिती नुसार बावनबीर येथे मुख्याध्यापक पदावर वर्षा पूर्वी रुजू झालेले एन. टिकार यांच्यावर खामगावं येथे सुद्धा निलंबन ची कार्यवाही झालेली आहे. म्हणजेच सदर महाशय हे नोकरीं करतांना किती काळजी पूर्वक काम करतात हे त्यांच्या वागणूक आणि कार्यवाही करून स्पष्ट होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.