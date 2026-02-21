शिवछत्रपतींच्या पुतळ्याचा वाद विकोपाला! मराठा बांधवांची अलोट गर्दी; राज्यभरातून घटनेचा निषेध

बुलढाणा : लोणार तालुक्यातील चिखला काकड येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा बसविण्याचा बाद विकोपाला गेला असून गावाला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले आहे. उबाठा शिवसेना महिला जिल्हा उपप्रमुखाची गावच्या सरपंचाच्या सांगण्यावरून काही महिला पुरुषांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांसमोर कपडे फाडत व्हिडिओ व्हायरल केला आणि हा वाद चिघळला. त्यामुळे शनिवार (ता 21) सकाळ पासूनच मराठा बांधवांनी गावात गर्दी केली. .मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी या गावाला भेट देऊन झालेला प्रकार जाणून घेतला. त्यांनी आरोपींवर विविध कलमानुसार गुन्हे दाखल करून त्यांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांच्याकडे केली. 25 फेब्रुवारी पर्यंत सर्व आरोपींना अटक करावी, अन्यथा 26 फेब्रुवारी पासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा बांधव चिखला येथे येथील व बंदचे आवाहन केले जाईल असे त्यांनी उपस्थितांसमोर सांगितले. पिडितेला न्याय व दोषींना शिक्षा व्हावी यासाठी शांतता अबाधित राखण्याचे आवाहनही त्यांनी केले..प्रतापगडावर शिवप्रतापदिन जल्लोषात ! 'हेलिकॉप्टरमधून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावर पुष्पवृष्टी'; शिवकालीन खेळांनी अंगावर आणले शहारे.. .याप्रकरणी पोलिसांनी 37 लोकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत यापैकी 21 जणांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. घटनेमुळे बीबी देऊळगाव राजा येथील आठवडी बाजार बंद ठेवून व्यापाऱ्यांनी कडकडीत बंद पाळला. जिल्ह्यातील लोणार, मेहकर, बुलडाणा , सिंदखेडराजा, देऊळगाव राजा तालुक्यातील राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या अनेक मान्यवरांनी गावाला भेट देऊन संवाद साधला..कल्याणची शान असलेला शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा दुर्लक्षाच्या छायेत.आमदार संजय गायकवाड यांनी गावाला भेट देऊन छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाच्या सौंदर्यकरणासाठी 25 लाख रुपयांचा निधी मिळवून देण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर पुतळा संरक्षणासाठी पुढाकार घेऊन प्रसंगी जीवाची बाजी लावणाऱ्या संजीवनी वाघ यांना एक लाख रुपयांचे पारितोषिक ताबडतोब दिले. सिंदखेड राजाचे आमदार मनोज कायंदे, शिवसेनेचे (उबाठा) संपर्कप्रमुख नरेंद्र खेडेकर, शेतकरी नेत्या ॲड. शर्वरीताई तुपकर, धर्मवीर फाउंडेशनचे पृथ्वीराज गायकवाड, शिवसेना शहर प्रमुख आशिष जाधव, स्वीकृत नगरसेवक सुनील सपकाळ आदी यावेळी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.