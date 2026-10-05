Buldhana Violence : बुलढाण्यात २ गटात राडा! तलवार अन् शस्त्रांनी वार; शिवसेना नगरसेवकासह राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू, ७ जण जखमी

देऊळगाव राजा/बुलढाणा : बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा शहरात एकाच समाजाच्या दोन गटांमध्ये झालेल्या भीषण हाणामारीत दोघांचा जागीच मृत्यू झाला असून सात जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मृतकांमध्ये शिंदेसेनेचा एक विद्यमान नगरसेवक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) एका कार्यकर्त्याचा समावेश आहे. अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे हा संपूर्ण रक्तरंजित संघर्ष थेट देऊळगाव राजा पोलीस ठाण्याच्या प्रवेशद्वारावरच घडला. दोन्ही बाजूंनी तलवारी आणि धारदार शस्त्रांनी एकमेकांवर सपासप वार केल्याने या दुहेरी हत्याकांडामुळे शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे..कव्वालीतील वादातून उफाळला संघर्षमिळालेल्या माहितीनुसार, काल देऊळगाव राजा शहरात एका कव्वालीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात बसण्याच्या जागेवरून लहान मुलांमध्ये किरकोळ वाद झाला होता. मात्र, या क्षुल्लक वादाचे पर्यावसान आज मोठ्यांच्या हाणामारीत आणि दोन गटांमधील रक्तरंजित संघर्षात झाले. तक्रार देण्यासाठी किंवा वादाच्या संदर्भात दोन्ही गट पोलीस ठाण्यात पोहोचले असतानाच ठाण्याच्या प्रवेशद्वारावरच दोन्ही गट पुन्हा एकमेकांसमोर आले..पोलीस ठाण्याच्या गेटवरच तलवारी उपसल्यापोलीस ठाण्याच्या दारातच वाद इतका विकोपाला गेला की दोन्ही बाजूंच्या लोकांनी थेट तलवारी आणि इतर धारदार शस्त्रे उपसून एकमेकांवर प्राणघातक हल्ले चढवले. भरदिवसा झालेल्या या हल्ल्यात शिंदेसेनेचे नगरसेवक आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या हल्ल्यात सात जण गंभीर जखमी झाले असून प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना तातडीने पुढील उपचारासाठी जालना येथील शासकीय रुग्णालयात रवाना करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे शहरात प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून खबरदारीचा उपाय म्हणून घटनास्थळी व शहरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..अकोल्यात काँग्रेसच्या दोन पदाधिकाऱ्यांमध्ये हाणामारीदुसरीकडे, अकोला शहरातही काँग्रेसच्या एका कार्यक्रमादरम्यान पक्षाच्या दोन प्रमुख पदाधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार हाणामारी झाल्याची घटना समोर आली आहे. शहरातील दिवेकर वाचनालयात काँग्रेसच्या बैठकीत अंतर्गत चर्चेदरम्यान काँग्रेस सेवा दलाचे महानगर अध्यक्ष तश्वर पटेल आणि माजी उपाध्यक्ष रहमान बाबू यांच्यात जोरदार वाद झाला. वाद विकोपाला जाऊन दोन्ही पदाधिकाऱ्यांमध्ये थेट 'फ्री-स्टाईल' हाणामारी झाली. या राड्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. मात्र, पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मध्यस्थी करून हा वाद मिटवला असून, या प्रकरणी पोलिसांत कोणतीही अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती काँग्रेसच्या सूत्रांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.