चिखली : बुलडाण्यात एका महिला पोलिसाचा आपल्या तीन वर्षांच्या मुलीसह घरात मृतदेह आढळून आला आहे. तर याच महिलेच्या पतीचा मृतदेह १५ किमी अंतरावर एका झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळल्यानं खळबळ उडाली आहे. पतीनेच पत्नी अन् मुलीचा खून करुन आत्महत्या केल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. (Buldana Famale Police found dead at home with daughter husband body on tree 15 kms away)

पोलिसांच्या माहितीनुसार, चिखली शहरातील पंचमुखी महादेव मंदिराच्याजवळ महिला पोलीस कॉन्स्टेबल वर्षा कुटे आणि त्यांच्या तीन वर्षांच्या चिमुकलीचा मृतदेह त्यांच्या राहत्या घरात रक्ताच्या थारोळ्यात आढळून आला. धारदार शस्त्रानं या दोघींचा खून करण्यात आला. (Latest Marathi News)

प्राथमिक माहितीनुसार, या महिलेचा पती किशोर कुटे यानंच आपल्या पत्नी आणि मुलीचा खून केला आणि त्यानंतर त्यानं चिखलीपासून १५ किमी अंतरावरील एका झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पण यावेळी या व्यक्तीची ८ वर्षांची दुसरी मुलगी शाळेत गेलेली असल्यानं ती या भीषण घटनेतून बचावली आहे. (Marathi Tajya Batmya)

चिखली पोलीस ठाण्यात या घटनेची नोंद झाली असून अधिकारी याचा सखोल तपास करत आहेत. तसेच या भीषण घटनेमागे काय मोटिव्ह असेल याचा शोध घेतला जात आहे.

स्थानिकांनी किशोर आणि वर्षा कुटे यांच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त केला आहे. तसेच त्या दोघांच्या नात्यात कुठलीही कटुता नव्हती हे एक चांगल दाम्पत्य होतं, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. पण या हत्यांमागे नेमकं कारण काय हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.