Buldhana NCP : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जिल्ह्यातील शेकडो पदाधिकऱ्यांचे राजीनामे पक्षांकडून अस्वीकृत; जिल्हाध्यक्ष ॲड.नाझेर काझी

सिंदखेड राजा : बुलढाणा जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शेकडो पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अल्पसंख्याक सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड.नाझेर काझी यांना विधान परिषदेसाठी संधी द्यावी,या मागणीसाठी जिल्ह्यासह राज्यभरातील कार्यकर्त्यांनी बारामती येथे पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे मागणी केली होती. .मात्र,अपेक्षित संधी न मिळाल्याने नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांनी ता.१ मे रोजी बुलढाणा येथे जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांच्याकडे सामूहिक राजीनामे सादर केले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे यांनी या सर्व कार्यकर्त्यांचे राजीनामे अस्वीकृत करण्यात येत असल्याचे पत्राद्वारे कळविल्याची माहिती ॲड.नाझेर काझी यांनी सिंदखेड राजा येथील विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.यावेळी बोलताना ॲड.काझी म्हणाले की,विधान परिषदेसाठी दोन ते तीन वेळा संधी न मिळाल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती..त्यातूनच त्यांनी सामूहिक राजीनामे सादर केले होते.त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून योग्य वेळ आल्यावर निश्चित संधी दिली जाईल,असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी पक्ष नेतृत्वाकडे राजीनामे पाठविले होते. आता पक्षाने ते राजीनामे अस्वीकृत केल्याचे पत्र मिळाल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असल्याचे त्यांनी सांगितले,पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेस युवक जिल्हा उपाध्यक्ष शेख यासिन,तालुका अध्यक्ष सिद्धार्थ जाधव,शहराध्यक्ष वैभव मिनासे,शाम मेहेत्रे,नगरसेवक कैलास म्हस्के,निलेश ठाकरे,आवेश खान,उमेश खरात,युवक शहराध्यक्ष आरेफ चौधरी, गंगाधर ठाकरे,शेख मतीन,पिंटू सोनटक्के, शेख अन्सार आदी पदाधिकारी उपस्थित होते..योग्य वेळी संधी देण्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे आश्वासन :राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी ॲड.नाझेर काझी यांना पक्षात योग्य वेळी योग्य संधी देण्याचे आश्वासन दिले आहे.पक्षनिष्ठा, संघटनात्मक कामकाज व जनसंपर्काच्या माध्यमातून केलेल्या कार्याची दखल घेत आगामी काळात योग्य वेळी जबाबदारी दिली जाईल,असा शब्द त्यांनी दिला आहे.या आश्वासनामुळे ॲड.नाझेर काझी समर्थकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून पक्ष संघटना अधिक बळकट करण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी सज्ज राहावे,असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.