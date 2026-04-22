Buldhana News : गरिबीमुळे लग्न जुळत नाही, बुलढाण्यात दोन तरुणांनी जीवन संपवलं

बुलडाणा : लग्न जुळत नसल्याच्या नैराश्यातून बुलडाणा जिल्ह्यात दोन दिवसांत दोन तरुणांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याच्या घटना समोर आल्या असून परिसरात खळबळ उडाली आहे. या घटनांमुळे हा केवळ वैयक्तिक नव्हे, तर सामाजिक प्रश्न असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..संग्रामपूर तालुक्यातील सोनाळा येथील २८ वर्षीय हरिष वानखडे या युवकाने आपल्या राहत्या घरात गळफास घेऊन जीवन संपवल्याचे उघडकीस आले. घटनेच्या वेळी घरातील सर्व सदस्य आपल्या कामावर गेले होते. हरिष हा भूमिहीन असून अत्यंत गरिब कुटुंबातील होता. मागील दोन ते तीन वर्षांपासून त्याच्या वडिलांकडून त्याच्या लग्नासाठी प्रयत्न सुरू होते; मात्र आर्थिक परिस्थितीमुळे कुणीही मुलगी देण्यास तयार होत नव्हते. या सततच्या नकारामुळे तो मानसिक तणावात होता, अशी माहिती समोर आली आहे..Sawantwadi Tragedy Case : प्रांजलने गळफास घेतल्याचे अभिजीतला समजलं अन् त्यानेही नको होतं तेचं केलं; काही तासात एकाच गल्लीत दोघांनी उचललं टोकाचं पाऊल.दरम्यान, दुसरी घटना अंढेरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या चिखली तालुक्यातील मंगरूळ येथे घडली. येथे सत्यपाल भिसे (वय २५) या तरुणानेही गळफास घेत जीवन संपवले. शिक्षण पूर्ण असूनही नोकरी मिळत नव्हती, तसेच लग्न जुळत नसल्याने तो निराश झाला होता. मित्रांचे लग्न होत असताना स्वतःचे आयुष्य स्थिरावत नसल्याची खंत त्याला सतावत होती. या नैराश्यातूनच त्याने हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे..२० वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरनं हाताची नस कापली, मनगटावर १८ वेळा वार; का उचललं टोकाचं पाऊल.दोन्ही प्रकरणांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. सलग घडलेल्या या दोन घटनांनी समाजातील आर्थिक असमानता, बेरोजगारी आणि विवाह व्यवस्थेतील अडचणी यांसारख्या गंभीर प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहे.