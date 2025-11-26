Online Attendance: ऑनलाइन उपस्थिती नोंदविण्यात बुलडाणा राज्यात प्रथम; चॅटबोटद्वारे विद्यार्थ्यांची दैनिक उपस्थिती

बुलडाणा : भारत सरकारच्या विद्या समिक्षा केंद्र (व्हीएसके) या ऑनलाइन प्रणालीवर उपस्थिती नोंदविण्यात बुलडाणा जिल्ह्याने राज्यात अव्वल स्थान पटकाविले आहे. चॅटबोटव्दारे विद्यार्थ्यांची दैनिक उपस्थिती नोंद करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण विभागाने ही प्रणाली कार्यान्वित केली असून, राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानीत शाळांसाठी लागू करण्यात आलेली आहे..दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी केंद्र शासनाने विद्या समिक्षा केंद्र (व्हीएसके) प्रणालीवर ऑनलाइन दैनंदिन विद्यार्थी उपस्थिती नोंदविण्याबाबत राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते. यापुढे राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांची हजेरी ऑनलाइनच नोंदविण्याबाबत आदेश शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी निर्गमित केलेले आहेत. याकरिता विद्यार्थी व शिक्षक नोंदणीची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे..त्यानुसार सर्व शाळांतील शिक्षकांनी त्यांचे वर्गातील शालेय कामकाजाचे दिवसाची विद्यार्थ्यांची हजेरी विद्या समीक्षा केंद्र प्रणालीवर नियमितपणे दररोज करावी, असे आदेश होते. या पार्श्वभूमीवर बुलडाणा जिल्ह्यातील सर्व पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांमार्फत सदर उपक्रमाची सुयोग्य अंमलबजावणी करण्यात बुलडाणा जिल्ह्याला यश आलेले. बुलडाणा जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर असल्याचे शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी ता. २४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय आढावा सभेत घोषित केले. तसेच बुलडाणा जिल्ह्याने दैनंदिन विद्यार्थी हजेरी ऑनलाइन भरण्यात आघाडी घेतल्याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी कौतुक केले आहे..शाळामध्ये विविध उपक्रमांची पूर्तताजिल्ह्यात सद्यस्थितीत विद्यार्थी पटसंख्या वाढवणे, उत्तम काम करणाऱ्या शिक्षकांचा गौरव करणे, प्रभावी पालक भेटी घेऊन शंभर टक्के विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित ठेवणे, १०० टक्के शाळांमध्ये परसबागा विकसित करणे व त्या फळबागेतील पालेभाज्यांचा पोषण आहारात वापर करणे, विद्यार्थ्यांना विविध क्रीडा प्रकारात नैपुण्य मिळवण्यासाठी क्रीडा साहित्य पुरवणे, पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांच्या प्रभावी शाळा भेटी करून गुणवत्ता सुधारणे, शिष्यवृत्ती परीक्षेला जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यांना प्रविष्ट करणे, एनएमएमएस परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे, शिक्षकांच्या सेवाविषयक बाबींची पूर्तता करणे, अशी अनेकविध उपक्रम जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील व मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात यांच्या मार्गदर्शनखाली सुरू आहेत..Maharashtra Education : शिक्षकांच्या हजेरीसाठी 'व्हीएसके' प्रणालीवर सक्ती, शिक्षक संघटनांची नाराजी.दैनंदिन ऑनलाइन उपस्थिती या उपक्रमात सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व शिक्षकांनी मोलाचे योगदान दिल्यामुळे आज बुलडाणा जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांक वर येऊ शकला आहे. सर्वच उपक्रमात सर्व पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांनी व शिक्षकांनी असे योगदान दिल्यास बुलडाणा जिल्हा गुणवत्तेत देखील राज्यात अग्रेसर राहील.- विकास पाटील, शिक्षणाधिकारी (प्रा.), बुलडाणा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.