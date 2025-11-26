विदर्भ

Online Attendance: ऑनलाइन उपस्थिती नोंदविण्यात बुलडाणा राज्यात प्रथम; चॅटबोटद्वारे विद्यार्थ्यांची दैनिक उपस्थिती

Buldhana Education: विद्या समिक्षा केंद्र (VSK) प्रणालीवर विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन हजेरी नोंदविण्यात बुलडाणा जिल्ह्याने राज्यात अव्वल स्थान मिळवले आहे. चॅटबोटद्वारे होणाऱ्या या उपस्थिती नोंदणी उपक्रमाचे प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून कौतुक करण्यात आले.
बुलडाणा : भारत सरकारच्या विद्या समिक्षा केंद्र (व्हीएसके) या ऑनलाइन प्रणालीवर उपस्थिती नोंदविण्यात बुलडाणा जिल्ह्याने राज्यात अव्वल स्थान पटकाविले आहे. चॅटबोटव्दारे विद्यार्थ्यांची दैनिक उपस्थिती नोंद करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण विभागाने ही प्रणाली कार्यान्वित केली असून, राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानीत शाळांसाठी लागू करण्यात आलेली आहे.

